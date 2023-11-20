غزة.. مذيع الجزيرة ينصب كمينا لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأخير يقع فيه (شاهد)

وطن- أثير تفاعل كبير مع ذكاء مذيع الجزيرة عثمان آي فرح، بعدما أحرج مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وكشف انحيازه للاحتلال.

ففي المقابلة، سأل مذيع الجزيرة ضيفه عما إذا كانوا يعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يمثل جرائم حرب.

📷مذيع الجزيرة "عثمان آي فرح" يحرج مسؤول الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل .. سأله عن جرائم إسرائيل في #غزة فردّ بالقول إنّه ليس محامياً، لكن حينما سأله عن #حماس كانت إجابته “متناقضة” وفضحته! @ayfaraho pic.twitter.com/3292aLOgI5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 20, 2023

وردّ جوزيب بوريل، بأنه ليس محاميا ليوجه لإسرائيل هذا الاتهام، لكنه أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستتولى التحقيق.

وسأل عثمان آي فرح، ضيفه عن موقف الاتحاد الأوروبي من هجمات السابع من أكتوبر / تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس، فقال بوريل إنهم يعتبرونها جرائم حرب.

وأضاف: “نحن نعتبر ذلك جرائم حرب لأن ما حدث هو قتل المدنيين بشكل واضح من دون أي سبب”، وفق زعمه.

فقال له عثمان آي فرح: “أنت قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا.. كيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس أنها قامت بجرائم حرب وعندما أسألك عن إسرائيل تقول أنا لست محاميا”.

وأضاف: “لهذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجية معايير واضحة”.

بوريل يقول إنها “ليس ازدواجيا”

وتجنب جوزيب بوريل، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، واكتفى بالقول: “ما حصل في هجوم حماس كان رعبا وما يحدث في غزة أمر مرعب.. كلاهما أمر مرعب”.

وفيما زعم أنه لا يمارس ازدواجية المعايير في تعاطيه مع إسرائيل والفلسطينيين، رأى جوزيب بوريل أن إسرائيل لها “الحق في الدفاع عن نفسها”، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره.

تفاعل واسع

أثير تفاعل كبير إزاء هذ المشهد، وسط إشادة كبيرة بالكمين الذي نصبه مذيع الجزيرة لضيفه.

وقال الناشط الفلسطيني خالد صافي: “شاهد هذا الكمين الإعلامي الفخم الذي نصبه المميز عثمان آي فرح لمسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل .. عندما سأله عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في حرب إبادة غزة. واستمتع بوضوح المعايير المزدوجة لهؤلاء القتلة”.

وغرد الكاتب محمود سالم الجندي: “عملية قنص رائع من عثمان آي فرح.. فضيحة عالمية.. انشروا هذا المقطع وافضحوهم”.

وقال الأكاديمي عبدالله الشايجي: “لا جديد، نفاق غربي فاخر وازدواجية معايير وقحة .. نذكر بأن المدعو بوريل وزير خارجية أوروبا المجزأة بلا رؤية موحدة وتحتاج لأمريكا لحمايتها وقيادة الناتو بعد 75 سنة-هو من أطلق نظريته العنصرية الوقحة”.

وتابع “أوروبا حديقة ومعظم العالم أدغال…(ونحن العرب والمسلمون منهم)!!وقد تزحف الأدغال على الحديقة وعلينا حمايتها وهو يرفض بكل وقاحة الاعتراف بجرائم حرب ابادة الصهاينة في غزة..أترك عنك إدانتها… والتزامهم بمعاداة السامية وفقد وظيفته”.

لا 🔴🔴جديد نفاق غربي فاخر وازدواجية معايير وقحة .. لو قال عكس ذلك لصدام!!

نذكر بأن المدعو بوريل وزير خارجية أوروبا المجزأةبلا رؤية موحدة وتحتاج لأمريكا لحمايتها وقيادة الناتو بعد 75 سنة-هو من أطلق نظريته العنصرية الوقحة

أوروبا حديقة ومعظم العالم أدغال…(ونحن العرب والمسلمون… https://t.co/ACC5nR8pSv pic.twitter.com/ShXckc3l3X — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) November 19, 2023

وكتب الناشط أحمد القاري: “بوريل صاحب أوروبا يفضح نفسه”.