قرار إنساني من المنتخب الأسترالي قبيل مواجهة فلسطين في تصفيات مونديال 2026

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، قرر التبرع لدعم الجهود الإنسانية في غزة، قبيل مواجهة فلسطين، ضمن منافسات تصفيات الجولة الثانية من مونديال كأس العالم 2026، على ملعب ( استاد جابر الأحمد الدولي) بدولة الكويت.

وبحسب صحيفة الغارديان الإنجليزية، فإن المنتخب الأسترالي سيتبرع لدعم الجهود الإنسانية لأهل فلسطين في غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال44 على التوالي.

قرار المنتخب الأسترالي الإنساني قبيل مواجهة فلسطين

وبينت الصحيفة، بأن التبرعات ستكون عن طريق صندوق رابطة اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم الدعم عبر منظمة أوكسفام، على أن يتم خصم المبلغ من رسوم اللاعبين للمباراة.

وتعمل منظمة أوكسفام الدولية في دول الوطن العربي وشكال أفريقيا، لتقديم المساعدات الإنسانية في حالة الحروب والنزاعات والكوارث.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الأسترالي جراهام أرنولد، بتصريح له في وقت سابق عقب المباراة أمام بنغلاديش، ” متعاطفون للغاية مع الجميع بشأن ما يحدث، ولكنها مباراة كرة قدم، وسنواجه فلسطين لإنجاز المهمة وتحقيق النتيجة الإيجابية”.

واستشهد أكثر من 12 ألف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وأصيب ما يزيد عن 30 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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مباراة منتخب فلسطين أمام أستراليا في تصفيات مونديال 2026

وسيخوض منتخب فلسطين (الفدائي) مباراة صعبة أمام نظيره الأسترالي، الثلاثاء، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا ومونديال كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب فلسطين في مستهل مشواره في تصفيات مونديال كأس العالم 2026، أمام منافسه لبنان، سلبياً بدون أي من الأهداف الأسبوع المنصرم.

ويتصدر منتخب أستراليا صدارة ترتيب مجموعة التصفيات المزدوجة لأمم آسيا وتصفيات مونديال كأس العالم 2026، برصيد 3 نقاط.

فيما يحتل منتخب فلسطين ثالث جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة إلى الآن.