طفل فلسطيني يتمنى رؤية الحارس ياسين بونو بعدما بُترت إحدى رجليه بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

وطن- “سأذهب إليه نطاً إذا رأيته”، بتلك الكلمات المؤثرة لطفل فلسطيني فقد إحدى رجيله بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، وجه رسالة إلى عاشقه في عالم كرة القدم المستديرة وهو الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي، الذي كان يشجعه في مونديال كأس العالم قطر 2022 الماضية.

ويقول الطفل الفلسطيني في فيديو نشرته الجزيرة فلسطين عبر حسابها على منصة (X)، في رسالة خاطب فيها الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، ” سأذهب إليه نطاً إذا رأيته، ليرد عليه ملتقط الفيديو، ” طيب رجلك رايحة”، ليجيب: “على رجلي الثانية”.

طفل فلسطيني يتمنى رؤية عاشقه الحارس ياسين بونو

وواصل، ” أنا بحب الحارس ياسين بونو، لو على رجل وحدة لأذهب لرؤيته، أنا بحب اللاعب من أنا وصغير وشجعتوا في كأس العالم قطر 2022″.

وختم الطفل في فيديو آخر متداول لذات الطفل عبر منصات التواصل، ” أتمنى أن يقوم الحارس بونو بعلاجي وتركيب طرف صناعي لقدمي..”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف على القطاع بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منذ حلول النكبة عام 1948م.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1180 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الألاف من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن.

فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال العشوائي في البيوت والمدراس والمشافي وحتى الكنائس التي لم تسلم من هذا القصف، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث في غزة.

وارتقى أكثر من 12 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 80%، وأصيب نحو 30 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن.