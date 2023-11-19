إعلامي سعودي يصف قناة العربية بـ”الغبية” بسبب طريقة تغطية الحرب على غزة.. ورد باهت من القناة

وطن- أثير تفاعل واسع مع تغريدة للإعلامي السعودي الشهير داود الشريان، وهو يشن هجوما عنيفا على قناة العربية التي تعبر بشكل رسمي عن النظام السعودي.

وقال داود الشريان، الذي كان يتولى منصب نائب مدير سابق في القناة، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “أعتقد أن قناة العربية اصغر من التعبير عن السعودية، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية ودورها المحوري في إدراة أزمات المنطقة”.

وأضاف: “قناة العربية مشاهداتها متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور”.

اعتقد ان #قناة_العربية اصغر من التعبير عن #السعودية ، و لاتعرف حجم #الرياض ومكانتها العربية والاسلامية ، ودورها المحوري في ادراة ازمات المنطقة . قناة العربية مشاهداتها متدنية ، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة ، تعد سابقة في الغباء المهني والخور . — داود الشريان (@alshiriandawood) November 18, 2023

انتقادات حادة لقناة العربية

هجوم داود الشريان على قناة العربية يأتي في وقت تتعرض فيه القناة لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاطيها وتغطيتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي يمكن رصد أنها موالية بشكل كبير للرواية الإسرائيلية خلال مُجريات الحرب.

وبرز خلال تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة، أن قناة العربية تنحاز لجيش الاحتلال بأساليب خبيثة وبشكل غير مباشر، وتتعاطف مع قتلى الاحتلال كما تضخم من عملياته داخل غزة.

وتصف قناة العربية، المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب ولا تنشر عملياتها البطولية، وتصف شهداء غزة بالقتلى، أما قتلى إسرائيل فتصفهم بالضحايا.

رد باهت من قناة العربية على داود الشريان

وبالعودة لتغريدة داود الشريان، فقد صدر رد عن قناة العربية وذلك على لسان ممدوح المهيني المدير العام في القناة، لكن الرد جاء خاليا من التعليق على الانتقادات التي وُجهت للقناة.

وقال المهيني مخاطبا الشريان: “مع الاحترام لك، شبكة العربية هي الأكثر مشاهدة و لو طلبت المعلومات الموثقة سأرسلها لك بكل رحابة صدر”.

وأضاف: “تعرف أن العربية مهنية و تلتزم بهذا الخط حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ورغم أنه سهل علينا أن نتلاعب بالجماهير و نزيف المعلومات و نحرك العواطف و نركب الموجة الشعبوية و لكننا لا نفعل لأننا نحترم المشاهدين ونحترم أنفسنا ونصر على هذا الخيار حتى لو تعرضنا للمزايدات و التخوين كما يحدث هذه الأيام”

وتابع ممدوح المهيني: “من أول يوم تابعنا القضية بكل تفاصيلها ونقلنا المعلومات وقابلنا كل الأطراف ونقلنا كل المؤتمرات وأولها مؤتمرات قيادات حماس ونقلنا قبل كل ذلك معاناة أهالي غزة وركزنا على الجانب الإنساني في مأساتهم الرهيبة التي يتم تجاهلها لأهداف أيدولوجية سياسية لا تخفى على أحد”.

مع الاحترام لك .. شبكة العربية هي الأكثر مشاهدة و لو طلبت المعلومات الموثقة سأرسلها لك بكل رحابة صدر تعرف أن العربية مهنية و تلتزم بهذا الخط حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ورغم أنه سهل علينا أن نتلاعب بالجماهير و نزيف المعلومات و نحرك العواطف و نركب الموجة الشعبوية و لكننا لا نفعل… https://t.co/wXig6e7xL8 — ممدوح المهيني (@malmhuain) November 19, 2023

جدل واسع بعد تغريدة الشريان

فيما أثارت تغريدة داود الشريان، حالة من الجدل بين نشطاء هاجموه وآخرين أيدوا ما كتبه عن القناة السعودية.

فمن جانب قال الناشط خالد الجريوي: “داود الشريان شخصنة، غيظ، استماتة في الشّعبويّة.. العربية في رأيي الآن هي القناة الأولى بلا منازع في نقل الأخبار كما هي والأحداث بلا تزييف.. ترديد الأكاذيب لا يحولها إلى حقيقة فضلًا توضيح حقيقة حسدك وحقدك وغيظك لنجاح العربية”.

وكتبت ناشطة: “تخيلوا مين ينقد العربية !!داود الشريان.. نسينا يوم كنت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون من 2017 إلى 2019 ثم نائب مدير عام قناة العربية ومدير عام مجموعة إم بي سي ورئيس تحرير موقع العربية نت، إيه إنجازاتك غير إنك طردت كبار مذيعي التلفزيون السعودي واستبدلت بهم شتات الشعوب وسقط المتاع وملئت بهم قنواتنا وتغلغل الأجانب بإعلامنا ومازلنا حتى اللحظة نعاني وجودهم”.

وأضافت: “إن كنت ناسي نفكّرك بالمنفوخ الأجنبي اللي وظفتة وهو لا يستحق وسلبت برنامج شهير من مذيعة السعودي وسلمتة لأبوقات فقط عشانة سمين زيك، فخار يكسر بعضة وتصفية حسابات بينكم حلّوها بعيد عننا”.

فيما دافع الصحفي والإعلامي حافظ الميرازي عن داود الشريان قائلا: “رغم أن جوهر عمل الصحفي هو النقد والإعلام وكشف القصور، وليس المديح والدعاية أو الإعلان والعلاقات العامة، لكن بعض مجتمعاتنا العربية مازالت تعتبر أي نقد لأداء مؤسسة أو شركة داخل الوطن كأنه قلة انتماء وطني أو تصفية حسابات شخصية.. الصحفي السعودي المخضرم داود الشريان لم يسلم هنا من أذى”.

رغم ان جوهر عمل الصحفي هو النقد والإعلام وكشف القصور، وليس المديح والدعاية أو الإعلان والعلاقات العامة، لكن بعض مجتمعاتنا العربية مازالت تعتبر أي نقد لأداء مؤسسة أو شركة داخل الوطن كأنه قلة انتماء وطني أو تصفية حسابات شخصية.

الصحفي السعودي المخضرم داود الشريان لم يسلم هنا من أذى… https://t.co/huwtGi4Jre — حافظ المرازي (@HafezMirazi) November 19, 2023

وغرد الناشط أسعد أبو خليل: “شهادة من داود الشريان عن دور العربية الشنيع في الحرب على غزة”.

وقال الصحفي اليمني أنيس منصور: “(العربية) أصبحت قناة صهيونية بلسان عربي ضد الشعب الفلسطيني من خلال استخدام بعض المصطلحات والتغطيات وهناك حملة لمقاطعة قناة العربية”.

وغرد الناشط عبد العزيز الحبيب: “منذ سنوات والإعلام السعودي بإنهيار ونزول مستمر وفي الفترة الأخيرة أصبح نزولها أسرع من ذي قبل، كان إعلامنا قويا عندما كان يُدار بأيدي سعودية كاملة ووزير له كلمته، أصبح إعلامنا الآن يُدار بأيدي وافدين ومُخترق من حوثيين وحزباليين لهم وظيفتين فقط هما الكسب المادي والإساءة لبلدنا”.

وتفاعل ناشط: “الجزيرة ساحبة البساط من الكل لأنها لا تتصادم مع توجهات الشارع العربي وقضايا الأمة، بقية القنوات اغبياء يسيرون عكس التيار فشيء طبيعي المشاهدات تكون متدنية”.

وكتبت ناشطة: “نطق داود الشريان بالحق ورب الكعبة وصدق قبله الشيخ عبدالعزيز الطريفي فرج الله عنه وعن كل المعتقلين الذين سجنوا بسبب قول كلمةالحق!.. والله ان الشعب السعودي يرفض الحال الذي أوصلهم إليه بن شولوم”.