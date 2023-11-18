غزة تُبكي العالم.. ممرضة تمنع سيدة من رؤية جثمان طفلها: أصبح قطع لحم (شاهد)

وطن- في مشهد يلخص مأساة إنسانية مروعة في غزة، انتشر مقطع فيديو يوثّق تصرفا لافتا من قِبل ممرضة مع سيدة فُجِعت باستشهاد طفلها وتحوُّل جسده إلى أشلاء.

ففي مقطع الفيديو، كانت الأم تنهار من البكاء بسبب استشهاد طفلها، جراء غارة إسرائيلية عنيفة ضمن الحرب المستعرة على قطاع غزة.

وقالت السيدة المكلومة، إنها ترغب في مشاهدة جثمان طفلها وتوديعه لكن الممرضة تمسكت بعدم تمكينها من رؤيته قائلة: “(الطفل) قُطِّع لحم (ووُضع) في أكياس”.

بعدها حاولت مرافقة والدة الأطفال، التوجه إلى مكان تواجد الجثمان لكنّ الممرضة هرولت صوبها ومنعتها هي الأخرى.

43 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ43، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، في حين بينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

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ووفق آخر الإحصابات الرسمية، خلّفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.

قلق أممي بالغ من جرائم إسرائيل

في سياق متصل، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء العمليات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة وتأثيرها على المدنيين.

وفيما أشار المتحدث الأممي إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فقد أكّد مصدر أممي آخر أنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة.