تنكيل بالأحياء وتمثيل بجثامين الشهداء.. لقطات مأساوية لانتهاكات جيش الاحتلال في غزة

وطن- كشف تحقيق لشبكة الجزيرة، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات تتنوع بين التنكيل بالأحياء والتمثيل بجثامين الشهداء وذلك خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال هذه الانتهاكات تجاه العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم أطفال.

تنكيل بالأحياء وتمثيل بجثث الشهداء.. تحقيق يكشف الانتهاكات الميدانية للجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين#حرب_غزة pic.twitter.com/N8SoBoEIR4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 17, 2023

وشمل التحقيق، مقطعا يعود إلى 31 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أظهر جنودا يسحلون شبابا مقيدي الأيدي والأرجل، تُركوا في العراء لساعات.

وعند مقارنة المقاطع المتداول بمقطع آخر، تبين أن زي الجنود وحذاءهم وقبعاتهم يتطابق مع زي جنود آخرين من لواء كفير أحد أكبر ألوية الدفاع الإسرائيلية.

وظهر مقطع فيديو آخر يعود إلى الـ29 من أكتوبر أيضا، أظهر جنديا إسرائيليا يربط قدمي شهيد فلسطيني بحبل، وبعدها جرته عربة مدرعة على تربة صحراوية.

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وعُرضت صور الانتهاكات على مركز للطب الشرعي، حيث أكّد أن بعض الجثث لذكور في العقد الثاني من العمر، تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و15 عاما.

وأظهرت المقاطع أن المعتقلين لم يكونوا مسلحين، ولم يكن بحوزتهم أسلحة أو أزياء ومستلزمات عسكرية.

جرائم حرب إسرائيلية

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن جيش الاحتلال ارتكب الكثير من جرائم الحرب خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأحد أخطر جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال، كان شنّ 152 هجومًا على البنية التحتية الصحية في قطاع غزة.

وحاولت إسرائيل تبرير هجومها على المنشآت الطبية، من خلال توجيه مزاعم عن اتخاذ المقاومة الفلسطينية المستشفيات مقرات عسكرية لها، لكنّها لم تقدّم أي دلائل على ذلك وسط نفي المقاومة لهذه الاتهامات.

شكوى للجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قد أعلن أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال رامافوزا إنّ بلاده تعتقد أنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، مع تدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.