برقصة الحرية ورفع علم فلسطين..الجزائري يوسف بلايلي يُلفت الأنظار باحتفالية هدفه تضامناً مع غزة (شاهد)

وطن- تضامن النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي 31 عاماً، لاعب نادي مولودية الجزائر، برقصة الحرية رفع علم فلسطين أمام أنصار جماهيره المتواجدة في المدرجات، خلال احتفاله بهدفه المسجل في مرمى شيبة الساورة، في منافسات الدوري الجزائري الممتاز، تضامناً مع أهل فلسطين بغزة.

ونشر موقع الجزيرة فلسطين عبر حسابه على منصة (X)، مقطع فيديو للنجم الجزائري يوسف بلايلي، وهو يحتفل برقصة الحرية مقلداً أحد الشباب الفلسطيني الثائر في مسيرات العودة على حدود غزة مع رفع العلم الفلسطيني.

تضامن الجزائري يوسف بلايلي مع غزة

كما وشهدت المباراة رفع جماهير نادي مولودية الجزائر تيفو كتب عليه: “المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار”، مع رفع صورة المثلم أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بغزة.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استئناف كافة الأنشطة الرياضية بعد تعليقها، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال43 على التوالي.

وارتقى أكثر من 12 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 30 ألف ويزيد بجراح مختلفة، في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرته المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وانتقل اللاعب يوسف بلايلي إلى صفوف نادي مولودية الجزائر، قادماً من نادي أجاكسيو الفرنسي الصيف الماضي.

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هداف الدوري الجزائري الممتاز

ويتصدر اللاعب بلايلي جدول ترتيب هدافي الدوري الجزائري لكرة القدم، برصيد 7 أهداف مع نادي مولودية الجزائر للموسم الجاري.

ويعتلي فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين مع الوصيف بارادو برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.