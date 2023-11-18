ارتقاء والدة وشقيقة لاعب فلسطيني محترف في الدوري المصري شهداء بغزة (صور)

وطن- تلقى النجم الفلسطيني عثمان جهاد أبو سخيلة 21 عاماً، لاعب نادي السكة المصري، خبر ارتقاء استشهاد والدته وشقيقته وأفراد من عائلته، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال43.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، بأن اللاعب الفلسطيني عثمان جهاد أبو سخيلة، المحترف في الدوري المصري، السبت، تلقى خبر ارتقاء والدته وشقيقته وأفراد من عائلته شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.

استشهاد أفراد عائلة اللاعب عثمان جهاد في الحرب على غزة

وقال المدير الفني لنادي السكة الحديد أمير عزمي مجاهد، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، ” إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد والدة وشقيقة اللاعب الفلسطيني عثمان جهاد لاعب السكة الحديد”.

وانتقل اللاعب الفلسطيني أبو سخيلة إلى صفوف نادي السكة الحديد في الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من صفوف نادي الصداقة الفلسطيني في قطاع غزة.

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وارتقى أكثر من 15 رياضي فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، فيما لا يزال العديد من الرياضين في عتاد المفقودين حتى هذه اللحظة، وفق تقرير نشرته اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك.

كما ووصلت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو ما يزيد عن 30 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مباراة السكة الحديد في الدوري المصري

وسيلتقي فريق السكة الحديد، الأحد، أمام منافسه بتروجيت في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز (أ)، على ميدان ملعب (بترو سبورت).

ويحتل فريق السكة المركز ال11 من ترتيب الدوري المصري الممتاز القسم الثاني أ، برصيد 11 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن فريق بتروجيت متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة للموسم الجاري.