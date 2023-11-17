“المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار”.. تيفو جماهير مولودية الجزائر تضامناً مع فلسطين (شاهد)

وطن- تضامن فريق مولودية الجزائر مع فلسطين برفع تيفو وصورة المثلم أبو عبيدة داخل مدرجات الملعب، الجمعة، خلال مباراة الفريق أمام الساورة في منافسات الجولة ال6 من الدوري الجزائري الممتاز، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تيفو فريق مولودية الجزائر الضخم داخل مدرجات الملعب والذي كتب عليه: ” المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار”.

تيفو مولودية الجزائر تضامناً مع فلسطين

كما وظهر أعلى التيفو الضخم لفريق مولودية الجزائر صورة الملثم أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس داخل مدرجات ملعب المباراة.

وحملت جماهير المولودية اللوحات الورقية البيضاء والسوداء والحمراء في لوحة فنية جميلة داخل مدرجات ملعب ( 5 جويليه)، تضامناً مع أهل فلسطين في غزة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن استئناف مسابقة الدوري الجزائري الممتاز، بعد قراره بوقت سابق بتعليق كافة الأنشطة الرياضية تضامناً مع فلسطين.

وارتقى أكثر من 12 ألف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرح نحو 29 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، وفق آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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مباراة مولودية الجزائر ضد الساورة

وحقق فريق مولودية الجزائر من تحقيق الفوز النظيف على نظيره الساورة، برباعية دون رد، في منافسات الأسبوع السادس من الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية المولودية، زكريا نعيجي في الدقيقة ال19، ويوسف بلايلي هدفين في الدقيقة ال53 وال90 من ركلة جزاء، وخير الدين مرزوقي في الدقيقة ال95.

ويتصدر مولودية الجزائر جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بارادو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط لهذا الموسم.