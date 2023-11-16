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    رياضة

    هكذا تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني الفدائي مع قضيتهم العادلة في تصفيات مونديال 2026 (صور)

    بإرتدائهم الكوفية وعلم بلادهم ورفع صور الشهداء كهذا كان تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني مع قضيتهم في تصفيات مونديال 2026 آسيا
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    المنتخب الفلسطيني
    نجوم المنتخب الفلسطيني

    وطن- تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني الفدائي مع قضيتهم بارتداء الكوفية الفلسطينية وعلم بلادهم، ورفع صور الشهداء الرياضيين الفلسطينيين، الذين ارتقوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال42.

    ورفع نجوم المنتخب الفدائي الفلسطيني صور اللاعبين الفلسطينيين  والأطفال ومعاناة النازحين الفلسطينيين بعد نزوحهم القسري من المناطق الشمالية ومدينة غزة إلى جنوب القطاع، بعد إخطارهم وتهديدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازلهم في حال تواجدهم فيها.

    تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني مع قضيتهم العادلة

    وكان تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني قبيل مباراتهم أمام شقيقه اللبناني، الخميس، في افتتاح تصفيات الجولة الأولى من مونديال كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

    منتخب فلسطين
    المنتخب الفلسطيني

    وارتقى أكثر من 15 لاعب فلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والاقتحامات على مدار الوقت بالضفة الغربية المحتلة.

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    كما ونزح أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني من المناطق الشمالية ومدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإلى الآن، فيما لا يزال عائلات كثر محاصرون في مدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد دخوله حي الرمال ومحاصرة مجمع الشفاء الطبي.

    تضامن المنتخب الفلسطيني مع قضيته العادلة
    نجوم المنتخب الفلسطيني يرفعون صور الشهداء الذي ارتقو في الحرب الإسرائيلية على غزة

    وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة، أكثر 1160 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة بقطاع غزة، راح ضحيتها الألاف من الشهداء، تحت مرآة ومسمع العالم العربي والدولي الصامت والمتخاذل على ما يحدث في غزة.

    مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026
    نتيجة مباراة فلسطين ولبنان

    يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 11500 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 29 ألف ويزيد من الجرحى، بحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الآن.

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