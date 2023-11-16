هكذا تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني الفدائي مع قضيتهم العادلة في تصفيات مونديال 2026 (صور)

وطن- تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني الفدائي مع قضيتهم بارتداء الكوفية الفلسطينية وعلم بلادهم، ورفع صور الشهداء الرياضيين الفلسطينيين، الذين ارتقوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال42.

ورفع نجوم المنتخب الفدائي الفلسطيني صور اللاعبين الفلسطينيين والأطفال ومعاناة النازحين الفلسطينيين بعد نزوحهم القسري من المناطق الشمالية ومدينة غزة إلى جنوب القطاع، بعد إخطارهم وتهديدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازلهم في حال تواجدهم فيها.

تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني مع قضيتهم العادلة

وكان تضامن نجوم المنتخب الفلسطيني قبيل مباراتهم أمام شقيقه اللبناني، الخميس، في افتتاح تصفيات الجولة الأولى من مونديال كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وارتقى أكثر من 15 لاعب فلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والاقتحامات على مدار الوقت بالضفة الغربية المحتلة.

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تهجير مليون ونصف مواطن فلسطيني في غزة

كما ونزح أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني من المناطق الشمالية ومدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإلى الآن، فيما لا يزال عائلات كثر محاصرون في مدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد دخوله حي الرمال ومحاصرة مجمع الشفاء الطبي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة، أكثر 1160 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة بقطاع غزة، راح ضحيتها الألاف من الشهداء، تحت مرآة ومسمع العالم العربي والدولي الصامت والمتخاذل على ما يحدث في غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 11500 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 29 ألف ويزيد من الجرحى، بحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الآن.