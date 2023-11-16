“مهزلة مستشفى الشفاء”.. عزمي بشارة يسخر من العقلية الإسرائيلية بـ3 أسئلة منطقية

وطن- سخر الكاتب والباحث عزمي بشارة مدير المركز العربي للأبحاث، من العقلية الإسرائيلية بخصوص المزاعم التي ردّدها جيش الاحتلال عن مجمع الشفاء الطبي.

وقال بشارة في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “من عجائب الكذب الإسرائيلي، لو فرضنا جدلا (في الرد على ما يزعم دجلا) أن حماس تحتفظ بمقر قيادة تحت مستشفى الشفاء، وتسمع إسرائيل مذ ما قبل 2014 وهي تردد هذا الادعاء، فهل ستنتظرها حتى تقتحم المستشفى؟”.

وأضاف عزمي بشارة: “إذا غادر قادة غرفة القيادة المزعومة هل سيتركون خلفهم بنادق لكي تصورها اسرائيل؟.. تجد الدول أمورا كهذه حين تداهم مقرات على نحو مفاجئ، لا بعد أن تكرر ادعاءات بوجودها (كذبا) طوال سنوات”.

وتابع: “لا يحتاج المرء إلى نسبة ذكاء مرتفعة، بل فقط إلى نسبة منخفضة من الغباء لكي يستهجن تساوق قنوات تلفزيوينة رئيسية في الإعلام الغربي مع الكذب الاسرائيلي الغبي والمفضوح، وكل هذا إبان ارتكاب اسرائيل الجريمة المتواصلة ضد الإنسانية (وضد الطفولة خصوصا)”.

من عجائب الكذب الإسرائيلي: لو فرضنا جدلا (في الرد على ما يزعم دجلا) أن حماس تحتفظ بمقر قيادة تحت مستشفى الشفاء، وتسمع اسرائيل مذ ما قبل 2014 وهي تردد هذا الادعاء، فهل ستنتظرها حتى تقتحم المستشفى؟ وإذا غادر قادة غرفة القيادة المزعومة هل سيتركون خلفهم بنادق لكي تصورها اسرائيل؟ تجد… — عزمي بشارة (@AzmiBishara) November 16, 2023

إدعاءات الاحتلال عن مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال قد نشر لقطات مصورة، ادعى أنها تظهر ما قال إنها أسلحة وذخائر بجانب جهاز لاب توب في غرفة أشعة، وهو ما أثار سخرية واسعة من جيش الاحتلال، بعدما ملأ الدنيا ضجيجا بمزاعم استخدام المقاومة لمستشفى الشفاء في أغراض عسكرية.

وادعى الاحتلال أن مركز قيادة حماس موجود أسفل المستشفى، وهي مزاعم أيدتها الإدارة الأمريكية في محاولة لمنح غطاء للجرائم الإسرائيلية.

وتتواجد قوات الاحتلال بآلياتها وأسلحتها ودباباتها داخل مجمع الشفاء الطبي منذ فجر الأربعاء، ولم تعثر على شيء داخل المجمع يثبت صحة هذه المزاعم.

كما أنه لا تُطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى على قوات الاحتلال طيلة هذه الساعات، ما يدحض رواية الاحتلال، كما أنه لم يعثر على أي مقاتلين كما يزعم وجودهم في المستشفى.

تعليق حماس على إدعاءات الاحتلال

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن رواية إسرائيل بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، “مسرحية تافهة ومفضوحة”.

جاء ذلك في بيان تعليقا على مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، زعم فيه أنهم عثروا على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء.

وقال بيان حماس: “حذرنا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها، وهو يقدم اليوم روايته التافهة ومزاعمه المفضوحة”.

وأشارت حماس، إلى أنها طالبت مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال.