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    مدير مجمع الشفاء في غزة: “الماء نفد تماماً ونصارع الموت دقيقة بدقيقة”

    أكد مدير مجمع الشفاء في غزة محمد أبو سلمية أن الماء داخل المستشفى نفد تماماً ولا يوجد أي مقومات للحياة
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أوضاع مستشفى الشفاء
    اقتحم جنود الاحتلال مستشفى الشفاء وفجروا خطوط المياه فيه مما أدى لانقطاع المياه

    وطن – شارك مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية تغريدات عن آخر الأوضاع بعد ساعات من اقتحام جنود الاحتلال للمكان في ظل الحملة الوحشية التي يقودها ضد القطاع المحاصر.

    وأطلق أبو سلمية آخر المناشدات لإنقاذ المرضى والنازحين العالقين داخل المستشفى حيث ترفض قوات الاحتلال تنقل أي شخص من مكان لآخر وتنفذ عمليات قنص وتحاصر المكان بشكل خانق.

    وأكد أبو سلمية أن الجنود الإسرائيليون لا يزالون داخل المستشفى وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه ما أدى لنفاد الماء تماماً ولم يتبق أي مقومات للحياة داخل المجمع.

    الوضع المأساوي داخل مجمع الشفاء

    ومن أبرز ما ذكره مدير مجمع الشفاء حول الوضع المأساوي داخل المكان:

    -لا نستطيع إخراج الجثث من خارج الأقسام ولدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح.

    -المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء نفدا والاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه.

    -الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش

    -لا نستطيع إخراج حتى القمامة من خارج المستشفى.

    – لم يعد بمقدورنا عمل أي شيء للمرضى ولو استمر الحال على ما هو عليه سيموت كثيرون

    -الاحتلال يحتجز الآن بعض العائلات داخل مخزن المستشفى

    كذب روايات الاحتلال

    وتحدث المسؤول الصحي عن استمرار “عمليات القنص” التي تجبر الجميع على البقاء في أماكنهم “ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر وفقدنا التواصل مع زملائنا” وفق ما ذكره مدير مجمع الشفاء.

    وأشار محمد أبو سلمية إلى كذب روايات الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام حركة المقاومة الإسلامية حماس للمستشفى كمقر ومركز عمليات لهم: “لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟”.

    وأضاف أبو سلمية في تغريداته: “حتى شريعة الغاب لا تسمح بما يمر به مستشفى الشفاء حاليا من ظروف لا إنسانية” مردفاً: “نحن نصارع الموت دقيقة بدقيقة وكل ادعاءات الجيش الإسرائيلي كاذبة”.

    وأكد مدير مجمع الشفاء أنهم في إدارة المستشفى سيبقون مع الجرحى والمرضى ولن يغادروا إلا معهم “فإما أن نعيش معهم أو نموت معهم”.

    “مسرحية تافهة ومفضوحة”

    وتتواجد قوات الاحتلال بآلياتها وأسلحتها ودباباتها في محيط مجمع الشفاء الطبي واقتحمته منذ فجر الأربعاء، وبقي قسم من عناصرها داخل المجمع حسبما أكده أبو سلمية.

    وادعى الاحتلال أن مركز قيادة حماس موجود أسفل المستشفى، وهي مزاعم أيدتها الإدارة الأمريكية في محاولة لمنح غطاء للجرائم الإسرائيلية.

    وردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في أن رواية إسرائيل بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، “مسرحية تافهة ومفضوحة”.

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