مدير مجمع الشفاء في غزة: “الماء نفد تماماً ونصارع الموت دقيقة بدقيقة”

وطن – شارك مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية تغريدات عن آخر الأوضاع بعد ساعات من اقتحام جنود الاحتلال للمكان في ظل الحملة الوحشية التي يقودها ضد القطاع المحاصر.

وأطلق أبو سلمية آخر المناشدات لإنقاذ المرضى والنازحين العالقين داخل المستشفى حيث ترفض قوات الاحتلال تنقل أي شخص من مكان لآخر وتنفذ عمليات قنص وتحاصر المكان بشكل خانق.

– المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء نفدا والاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه

– الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش

– لا نستطيع إخراج حتى القمامة من خارج المستشفى

– عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر وفقدنا التواصل مع زملائنا — د. محمد أبو سليمة 🇵🇸 (@Dr_Mohamedl) November 16, 2023

وأكد أبو سلمية أن الجنود الإسرائيليون لا يزالون داخل المستشفى وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه ما أدى لنفاد الماء تماماً ولم يتبق أي مقومات للحياة داخل المجمع.

– لم يعد بمقدورنا عمل أي شيء للمرضى ولو استمر الحال على ما هو عليه سيموت كثيرون

– الاحتلال يحتجز الآن بعض العائلات داخل مخزن المستشفى

– سنبقى مع الجرحى والمرضى ولن نغادر إلا معهم فإما أن نعيش معهم أو نموت معهم — د. محمد أبو سليمة 🇵🇸 (@Dr_Mohamedl) November 16, 2023

الوضع المأساوي داخل مجمع الشفاء

ومن أبرز ما ذكره مدير مجمع الشفاء حول الوضع المأساوي داخل المكان:

-لا نستطيع إخراج الجثث من خارج الأقسام ولدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح.

-المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء نفدا والاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه.

-الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش

-لا نستطيع إخراج حتى القمامة من خارج المستشفى.

– لم يعد بمقدورنا عمل أي شيء للمرضى ولو استمر الحال على ما هو عليه سيموت كثيرون

-الاحتلال يحتجز الآن بعض العائلات داخل مخزن المستشفى

– سنبقى مع الجرحى والمرضى ولن نغادر إلا معهم فإما أن نعيش معهم أو نموت معهم — د. محمد أبو سليمة 🇵🇸 (@Dr_Mohamedl) November 16, 2023

كذب روايات الاحتلال

وتحدث المسؤول الصحي عن استمرار “عمليات القنص” التي تجبر الجميع على البقاء في أماكنهم “ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر وفقدنا التواصل مع زملائنا” وفق ما ذكره مدير مجمع الشفاء.

وأشار محمد أبو سلمية إلى كذب روايات الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام حركة المقاومة الإسلامية حماس للمستشفى كمقر ومركز عمليات لهم: “لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟”.

– لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟

– حتى شريعة الغاب لا تسمح بما يمر به مستشفى الشفاء حاليا من ظروف لا إنسانية

– نحن نصارع الموت دقيقة بدقيقة وكل ادعاءات الجيش الإسرائيلي كاذبة — د. محمد أبو سليمة 🇵🇸 (@Dr_Mohamedl) November 16, 2023

وأضاف أبو سلمية في تغريداته: “حتى شريعة الغاب لا تسمح بما يمر به مستشفى الشفاء حاليا من ظروف لا إنسانية” مردفاً: “نحن نصارع الموت دقيقة بدقيقة وكل ادعاءات الجيش الإسرائيلي كاذبة”.

وأكد مدير مجمع الشفاء أنهم في إدارة المستشفى سيبقون مع الجرحى والمرضى ولن يغادروا إلا معهم “فإما أن نعيش معهم أو نموت معهم”.

“مسرحية تافهة ومفضوحة”

وتتواجد قوات الاحتلال بآلياتها وأسلحتها ودباباتها في محيط مجمع الشفاء الطبي واقتحمته منذ فجر الأربعاء، وبقي قسم من عناصرها داخل المجمع حسبما أكده أبو سلمية.

وادعى الاحتلال أن مركز قيادة حماس موجود أسفل المستشفى، وهي مزاعم أيدتها الإدارة الأمريكية في محاولة لمنح غطاء للجرائم الإسرائيلية.

وردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في أن رواية إسرائيل بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، “مسرحية تافهة ومفضوحة”.