صافرات استهجان الجماهير في مباراة كوسوفو أمام الاحتلال الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 (شاهد)

وطن- شهدت مباراة كوسوفو أمام الاحتلال الإسرائيلي، في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2024، صافرات استهجان من قبل جماهير كوسوفو في مدرجات ملعب “بريشتينا”، أثناء عزف نشيد كيان الاحتلال الإسرائيلي قبيل بدء المباراة بين كلا المنتخبين.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإنه قبيل لقاء منتخب كوسوفو أمام الاحتلال الإسرائيلي، كانت شرطة كوسوفو قد نفذت عملية أمنية من أجل السيطرة على الحشود والتصدي لأعمال العنف، بسبب هذا اللقاء الكروي، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

صافرات استهجان جماهير كوسوفو في المدرجات

وكان العديد من المناصرين للقضية الفلسطينية في كوسوفو، قد دعوا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منع دخول منتخب الاحتلال الإسرائيلي إلى البلاد قبيل هذا اللقاء الكروي بين الفريقين في التصفيات الأوروبية لبطولة يورو2024.

كما وأطلقت جماهير كوسوفو صافرات وصيحات استهجان المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة، أثناء عزف نشيد الاحتلال الإسرائيلي.

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تأجيل لقاء كوسوفو والاحتلال الإسرائيلي

وكان من المفترض أن تقام مباراة كوسوفو أمام الاحتلال الإسرائيلي في ال15 من شهر أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات المجموعة التاسعة المؤهلة لبطولة يورو 2024، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 29 ألف بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

وتلقى منتخب الاحتلال الإسرائيلي الخسارة أمام كوسوفو بهدف نظيف دون مقابل، أحرزه لاعب المنتخب الكوسوفي ميلوت راشيكا في الشوط الأول من المباراة.

ويتصدر المجموعة التاسعة منتخب رومانيا برصيد 16 نقطة في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2024، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الرابع من الترتيب برصيد 12 نقطة.

يشار إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بسيادة كوسوفو كدولة في عام 2020، وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

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