سرايا القدس تبث مشاهد جديدة لقصف مواقع الاحتلال وجنوده في غزة

وطن – نشرت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لاستهداف مواقع عسكرية ولقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة.

وكانت السرايا قد نشرت بياناً مقتضباً أعلنت فيه أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكاتٍ ضارية في محيط مجمّع الشفاء الطبي، وأنّهم يؤكدون وقوع إصاباتٍ محققة في صفوف قوات العدو.

ووثقت المشاهد التي نشرتها الكتائب، حمم الهاون التي دكت بها عناصر سرايا القدس المواقع العسكرية والآليات التابعة للاحتلال في محاور التقدم ضمن معركة طوفان الأقصى.

هذا وتبنت “سرايا القدس” أيضا استهداف مستوطنة “نير عوز” الإسرائيلية الواقعة في منطقة غلاف قطاع غزّة برشقة صاروخية كبيرة

خسائر جيش الاحتلال تتوالى وغزة باتت مقبرة لجنوده

ويشار إلى أنه بالتزامن مع إعلانات فصائل المقاومة في فلسطين والمتوالية على مدار اليوم، تعلن وسائل الإعلام العبرية عن دوي صافرات الإنذار داخل المستوطنات الإسرائيلية والذي بات لا ينقطع.

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وأقر جيش الاحتلال، الخميس، بمقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين النقيب “شلومو بن نون” في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

والأربعاء، أيضا أقرت إسرائيل بمقتل ضابطين، هما نائب قائد فصيل في الكتيبة “9217” في لواء “النقب”، ونائب قائد فصيل في كتيبة “شاكيد” في لواء “جفعاتي“، وإصابة 4 آخرين بجروحٍ خطيرة شمالي القطاع المحاصر.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال المُعلنة منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 49 قتيلاً، ليصبح مجموع قتلاه منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” 370 قتيلاً من مختلف الرتب.