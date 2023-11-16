ردة فعل البطل الكويتي يوسف الشطي بعد خسارته جميع عقود الرعاية لدعمه فلسطين (فيديو)

وطن- خسر البطل الكويتي في رياضة قدرت التحمل “سبارتان” يوسف الشطي، جميع عقود الراعية له، بعد رفع العلم الفلسطيني خلال تتويجه بلقب بطل العالم لتلك الرياضة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي.

ورد بطل العالم في رياضة سبارتان العقيد يوسف الشطي، في تصريح صحفي مصور خرج به للتعبير عن خسارته جميع عقود الراعية مع شركات بسبب موقفه الداعم لفلسطين، ” قضية إنسانية قبل أن تكون قضية كل مسلم وكل عربي شريف”.

البطل الكويتي يوسف الشطي

وتابع الشطي، ” الحمد الله صعدت على المنصة ورفعت علم فلسطين قبل رفع علم الكويت، ورجعت إلى بلدي واجهت هجوم كبير عليّ في السوشيال ميديا، أنا راعي موقف وما يهمني الهجوم هذا، علم فلسطين والكويت هو واحد”.

كما وأردف، ” دائما ً خلي عندك مبدأ حتى لو خسرت الناس إلى حوليك وحتى لو خسرت الراعيات، يعني أنا قبل 7 أكتوبر كان لديّ راعيات من شركات كبيرة لمنتخب الكويت، وكذلك شركات وطنية مع الأسف خسرتها كلها، مع أقول للأسف مش فارقة وياي”.

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لا تخاف من عواقبك خليك رجل صاحب مبدأ

وواصل البطل الكويتي، ” الحمد الله صاحب قضية وعندي معاش من ديرتي الكويت مكفيني وموفيني، حولي أهلي وإخواني والشعب الكويتي يدعمني، وما أحتاج فلوس الحرام هذه التي تأتي إلي من شركات قطاع خاص داعم أو واقف بشكل محايد، وأنا عندي إلي واقف بشكل محايد واقف مع الكيان الصهيوني”.

وختم، ” رسالتي إلى الشباب الصغيرة لا تخاف من عواقب مواقفك خليك رجل صاحب مبدأ صاحب كرامة، واحنا العرب معروفين في الكرامة والشجاعة..”

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إسرائيلية هي الأعنف في تاريخ صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، حيث ارتقى أكثر من 11500 فلسطيني وجرح أكثر من 29 ألف آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.

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