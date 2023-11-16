اليويفا يكشف عن تصميم الكرة الرسمية لبطولة اليورو 2024 (صور)

وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن تصميم الكرة الرسمية لبطولة اليورو 2024، التي من المقرر إقامتها في العاصمة الألمانية برلين الصيف المقبل.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عبر حسابه الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الكرة الرسمية لبطولة اليورو 2024، التي ستلعب بها مباريات البطولة القارية الأوروبية العام المقبل.

الكرة الرسمية لبطولة اليورو 2024

وتم صناعة تصميم الكرة الرسمية لبطولة اليورو 2024، من قبل شركة ” أديداس” الراعي للبطولة القارية، حيث يشهد تصميم الكرة المزيج من الألوان.

وكانت العديد من المنتخبات قد حسمت تأهلها للمشاركة في بطولة اليورو 2024، وهي فرنسا وإسبانيا وأسكتلندا وإنجلترا وتركيا والنمسا والبرتغال وبلجيكا، إلى جانب صاحبة الأرض المستضيفة للبطولة ألمانيا.

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موعد بطولة اليورو 2024

وستقام قرعة بطولة اليورو 2024، في ال2 من شهر ديسمبر العام الجاري، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في دار أوكسترا إليه في مدينة هامبورغ الألمانية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، خلال الفترة ما بين 14 يونيو وحتى ال14 يوليو من عام 2024، بمشاركة 24 منتخباً متأهلاً لخوض تلك البطولة على مستوى القارة الأوروبية.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب إيطاليا قد توج بالنسخة الماضية لبطولة اليورو 2023، عقب فوزه على المستضيف للبطولة إنجلترا في المباراة الختامية بركلات الترجيح.

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