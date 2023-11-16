الجزائري إسلام سيلماني يحتفل بهدفه برفع العلم الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

وطن- احتفل النجم الجزائري الدولي إسلام سيلماني 35 عاماً، بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده داخل مرمى الصومال في تصفيات مونديال كأس العالم 2026 أفريقيا، برفع العلم الفلسطيني تضامناً مع غزة.

وحمل هداف المنتخب الجزائري إسلام سيلماني العلم الفلسطيني بعد إحرازه الهدف الثالث لمحاربو الصحراء الجزائري خلال مباراتهم أمام الصومال، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

احتفال إسلام سيلماني برفع العلم الفلسطيني

وكان نجوم المنتخب الجزائري الذي يعشق القضية الفلسطينية كحال شعبه، قد ارتدى في وقت سابق الكوفية الفلسطينية خلال دخولهم أرضية ملعب المباراة، تعبيراً عن تضامنهم مع فلسطين.

كما وتعرض أحد نجوم المنتخب الجزائري وهو يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، لعقوبة الإيقاف ل7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب نشره فيديو للداعية الفلسطيني المشهور محمود الحسنات عبر حسابه على الانستغرام، يدعم فيه فلسطين.

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مباراة منتخب الجزائر ضد الصومال في تصفيات كأس العالم 2026

واستهل منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بفوز ثمين على نظيره الصومالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ميدان ملعب ” نيسلون مانديلا” في الجزائر العاصمة.

وسجل ثلاثية المنتخب الجزائري في مرمى الصومال، اللاعب أحمد عبد الله أبدي بطريق الخطأ في شباك مرمى منتخب بلاده بالدقيقة الثانية على بداية المباراة، وبغداد بونجاح في الدقيقة ال31 وإسلام سيلماني في الدقيقة ال80.

فيما أحرز منتخب الصومال الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في المباراة داخل مرمى الجزائر، في الدقيقة ال65 عن طريق اللاعب يوسف أحمد.

وسيلتقي منتخب الجزائر منافسه موزبيق، الأحد، في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات مونديال كأس العالم 2026، على ملعب (دو زيمبيتو).

ويتصدر منتخب الجزائر بهذا الفوز صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف موزمبيق بنفس النقاط حتى الآن.