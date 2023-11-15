في رسالته الأخيرة من مجمع الشفاء.. مدير صحة غزة لمذيع الجزيرة: نلتقي في الجنة يا سيدي (شاهد)

وطن- أجرى الدكتور منير البرش المدير العام بوزارة الصحة في غزة، المكالمة الأخيرة من مجمع الشفاء الطبي تزامنا مع اقتحام جيش الاحتلال للمجمع، قبل أن تنقطع خدمات الاتصالات والإنترنت.

ففي مكالمته مع “الجزيرة”، طلب مذيع القناة من البرش أن يكون هاتفه معه ويكون قريبا منه لسهولة الوصول إليه بهدف الاطمئنان عليهم ومعرفة الأوضاع في المجمع.

وردّ منير البرش قائلا: “إذا كنا من الأحياء وعشنا يعني نعيش إن شاء الله بكرامة وسنتواصل وإذا كنا من الشهداء نرجو من الله أن يتقبلنا شهداء ويتقبلنا في عليين نلتقي إن شاء الله في الجنة يا سيدي”.

طلب منه المذيع أن يُبقي هاتفه بجانبه.. مدير عام الصحة في #غزة من #مستشفى_الشفاء: إذا بقينا أحياء سنتواصل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KKHTG8kC2s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديده باقتحام مجمع الشفاء الطبي الذي يؤوي مئات الجرحى والمرضى والأطفال الخُدج، ويؤوي آلاف النازحين، بجانب الكوادر الطبية.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال، مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، ما أدى لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج.

الاحتلال يزعم تنفيذه عملية دقيقة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ينفذ ما سماها عملية دقيقة ضد حركة حماس في منطقة محددة داخل مستشفى الشفاء، بناء على معلومات استخباراتية.

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ونقلت وكالة “رويترز” عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قولها إن العملية في مستشفى الشفاء تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية.

حماس تعلق على اقتحام مجمع الشفاء

من جانبها، حمّلت حركة حماس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة.

وقالت الحركة، في بيان: “نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية”.

مجازر إسرائيلية متوقعة

وأشارت إلى أن الاقتحام يهدف لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين وإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير الشعب الفلسطيني كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل.

وأوضحت حماس أن اتّهامات واشنطن لها باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية مجرد أكاذيب، وتأتي بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب إسرائيل مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات.

حماس تتعهد بالاستمرار في المواجهة

كما تعهدت حركة حماس، بالاستمرار في التصدي بقوة لجيش الاحتلال، وقالت: “سيدفع الاحتلال الثمن غاليا عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غدا لناظره قريب. وإنه لجهادٌ.. نصر أو استشهاد”.