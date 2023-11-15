غزة تُبكي العالم.. أحد رجال الدفاع المدني يصلي فوق الركام بعد عجزه عن انتشال جثامين عائلته (شاهد)

وطن- بثت وسائل إعلام لقطات مؤثرة لأحد رجال الدفاع المدني في قطاع غزة، وهو يصلي فوق ركام أسفله عشرات الشهداء من عائلته شمالي القطاع.

ولم يستطع رجال الدفاع المدني، انتشال جثامين الشهداء بسبب قلة الآليات، بعد قصف شنته مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا.

“أغثنا يا الله تخلى عنا القريب والبعيد”.. أحد رجال الدفاع المدني في #غزة يصلي فوق ركام أسفله عشرات الشهداء من عائلته. #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7AqfnVUm91 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2023

وشوهد رجل الدفاع المدني، وهو يقف على الحطام وهو يبتهل بالدعاء لله عز وجل من أجل أفراد عائلته الذين استشهدوا جراء إحدى الغارات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وشوهد رجل الدفاع المدني وهو يبتهل أثناء صلاته: “اللهم إنهم ضيوف عندك يا الله فتقبلهم في الجنان يا الله، اللهم اجعلهم شفعاء لنا، اللهم ثبتنا يا الله (..)”.

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وانهار رجل الدفاع المدني وهو يدعو: “يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.. أغثنا يا الله، تخلى عنا القريب والبعيد يا الله، ليس لنا سواك يا الله”.

نحو 12 ألف شهيد في الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الأربعين، وسط تكثيف مقاتلته الاحتلال من غاراتها الجوية التي ترفع من حصيلة الشهداء وصولا لنحو 12 ألف شهيد حتى الآن.

اقتحام مجمع الشفاء بعد حصاره 6 أيام

فيما برز في أحدث تطورات الحرب، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي، الذي يعد من أكبر مستشفيات غزة.

فبعد حصار استمر ستة أيام، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدبابات مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، فيما زعم جيش الاحتلال أنه باشر تنفيذ ما أسماها “عملية عسكرية دقيقة ومحددة الهدف” ضد حركة حماس.

وجاء الاقتحام الإسرائيلي، على الرغم من أن المستشفى يضم آلافًا من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جرّاء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.