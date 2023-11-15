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    “حكاية الأرض”.. حلقة تاريخية لـ “الدحيح” عن فلسطين تتصدر المنصات

    "فلسطين حكاية الأرض" حلقة وصفت بالنارية لليوتيوبر المصري أحمد الغندور "الدحيح" يروي فيها حقائق تاريخية عن الاحتلال وكيف بدأت دولته المزعومة فوق جماجم الأبرياء
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الدحيح وحلقة فلسطين حكاية الأرض
    اليوتيوبر المصري أحمد الغندور يقدم حلقة مثيرة عن فلسطين في برنامجه "الدحيح"

    وطن – تصدرت حلقة البرنامج الشهير “الدحيح” منصات التواصل، ووصفت بالنارية التي تفضح الاحتلال وتاريخه منذ قيامه على جماجم الأبرياء وحتى حربه الأخيرة على قطاع غزة.

    وتحت عنوان “فلسطين.. حكاية الأرض” بلغت عدد مشاهدات حلقة الدحيح التي يقدمها اليوتيوبر المصري أحمد الغندور، أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة حتى الآن.

    وتحدث الغندور عن قصة قرية فلسطينية تدعى الطنطورة، تم إعدام رجالها عام 1948 على يد المحتلين الإسرائيليين، الذين أقاموا فيها لاحقاً منتجعات سياحية تدعى “كيبوتس”.

    قيام الاحتلال على جماجم الفلسطينيين

    واللافت توضيح “الدحيح” عن تعامل قيادة الاحتلال مع الإسرائيليين الذين حاولوا في أوقات قريبة فضح نوايا الاستيطان وكيف أن دولة الاحتلال نشأت على جثث الفلسطينيين.

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    وفي عام 2011 وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون عرف باسم قانون النكبة، الذي أعطي الحق لوزارة المالية بمنع التمويل والدعم الحكومي عن أي مؤسسة أو أبحاث أو مؤلفات أو كتب تتحدث عن النكبة.

    كل ذلك يعود إلى رغبة إسرائيل في عدم إفساد القصة التي صنعتها عن نفسها وتضع فيها الأكاذيب وتزور فيها التاريخ، حسبما أكدته حلقة الدحيح وتصدرت منصات التواصل.

    إشادة واسعة من الرواد

    وكتب أحد المتابعين مخاطباً أحمد الغندور مقدم برنامج الدحيح: “أبكيتنا وسرد جميل يوضح الأحداث الحقيقية اللي كنا خايفين أنها تندثر وتتنسي والأجيال الجديدة تتهاون وتنسى”.

    وعلق عمر فتحي عبر منصة إكس: “حلقة عظيمة ورائعة وكاشفة ولكنها أدمعت القلب قبل العين. أيقظت إحساس بالحسرة لطالما حاولت إخفاؤه حتى لا يقتل القلب. شكراً يا أستاذ أحمد”.

    واستذكرت مها آيات من سورة الإسراء التي تعد معجزة القرآن التي تنبأت بدولة الاحتلال وما تفعله من جرائم بحق الفلسطينيين وجاء فيها في الآية 104: “وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا”.

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