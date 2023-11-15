“حكاية الأرض”.. حلقة تاريخية لـ “الدحيح” عن فلسطين تتصدر المنصات

وطن – تصدرت حلقة البرنامج الشهير “الدحيح” منصات التواصل، ووصفت بالنارية التي تفضح الاحتلال وتاريخه منذ قيامه على جماجم الأبرياء وحتى حربه الأخيرة على قطاع غزة.

وتحت عنوان “فلسطين.. حكاية الأرض” بلغت عدد مشاهدات حلقة الدحيح التي يقدمها اليوتيوبر المصري أحمد الغندور، أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة حتى الآن.

وتحدث الغندور عن قصة قرية فلسطينية تدعى الطنطورة، تم إعدام رجالها عام 1948 على يد المحتلين الإسرائيليين، الذين أقاموا فيها لاحقاً منتجعات سياحية تدعى “كيبوتس”.

قيام الاحتلال على جماجم الفلسطينيين

واللافت توضيح “الدحيح” عن تعامل قيادة الاحتلال مع الإسرائيليين الذين حاولوا في أوقات قريبة فضح نوايا الاستيطان وكيف أن دولة الاحتلال نشأت على جثث الفلسطينيين.

اقرأ أيضا:

وفي عام 2011 وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون عرف باسم قانون النكبة، الذي أعطي الحق لوزارة المالية بمنع التمويل والدعم الحكومي عن أي مؤسسة أو أبحاث أو مؤلفات أو كتب تتحدث عن النكبة.

كل ذلك يعود إلى رغبة إسرائيل في عدم إفساد القصة التي صنعتها عن نفسها وتضع فيها الأكاذيب وتزور فيها التاريخ، حسبما أكدته حلقة الدحيح وتصدرت منصات التواصل.

ابكيتنا وسرد جميل يوضح الأحداث الحقيقية اللي كنا خايفين انها تندثر وتتنسي والأجيال الجديدة تتهاون وتنسي… شكراً ليك بجد 🇵🇸🫒 — سَبَّعَ صنايع والبخت ضايع (@Unknown_O_o_O_) November 14, 2023

إشادة واسعة من الرواد

وكتب أحد المتابعين مخاطباً أحمد الغندور مقدم برنامج الدحيح: “أبكيتنا وسرد جميل يوضح الأحداث الحقيقية اللي كنا خايفين أنها تندثر وتتنسي والأجيال الجديدة تتهاون وتنسى”.

حلقة عظيمة و رائعة و كاشفة و لكنها أدمعت القلب قبل العين. أيقظت إحساس بالحسرة لطالما حاولت إخفاؤه حتى لا يقتل القلب. شكراً يا أستاذ أحمد. — Omar Fathy (@OFathy_A) November 14, 2023

وعلق عمر فتحي عبر منصة إكس: “حلقة عظيمة ورائعة وكاشفة ولكنها أدمعت القلب قبل العين. أيقظت إحساس بالحسرة لطالما حاولت إخفاؤه حتى لا يقتل القلب. شكراً يا أستاذ أحمد”.

طول الحلقة و آيات سورة الاسراء عقلى يقرأها بصوت عالى .. سبحان الله .. أى اعجاز لكتاب الله ..مثال ..قال تعالى:

{ وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ ٱسۡكُنُوا۟ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِیفࣰا }

[سُورَةُ الإِسۡرَاءِ: ١٠٤] — moha_med (@omda_veg) November 15, 2023

واستذكرت مها آيات من سورة الإسراء التي تعد معجزة القرآن التي تنبأت بدولة الاحتلال وما تفعله من جرائم بحق الفلسطينيين وجاء فيها في الآية 104: “وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا”.