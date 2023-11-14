رسالة للمقاومة وأخرى للدول العربية.. كلمات مؤثرة لفلسطيني استشهد جميع أفراد عائلته

وطن – وجه فلسطيني ناج من قصف إسرائيلي طال منزله في “خان يونس” رسالة صمود ودعم للمقاومة الفلسطينية، داعياً لهم بالثبات والنصر على إسرائيل في وجه تكالب العالم. وأدان الصمت العربي المريب حيال ما يجري.

وخاطب الرجل الذي فقد عائلته جراء قصف منزله في “خان يونس” لمراسل الجزيرة مستشهداً بالآية القرآنية “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

وأضاف بنبرة تسليم: “هذا قدر الله وأمر الله”.

ودعا الناجي الذي بدت يده اليسرى ملفوفة بشاش طبي، للشهداء بالرحمة وأن يتقبلهم الله في عليين.

وخاطب الفلسطيني الناجي رجال المقاومة، داعياً لهم بالنصر “وأن يكون الله معهم ويثبتهم” واستدرك: “كلنا فداء غزة وفداء للمقاومة”.

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وبحسب قناة “الجزيرة” أدان الرجل الذي استشهد جميع أفراد عائلته بقصف إسرائيلي لمنزله فجر، الثلاثاء، الصمت العربي، وقال “خليكم ساكتين تتفرجوا علينا”.

وتابع المصاب معبّرا عن غضبه “والله لن نسامحكم غدا أمام الله”، واستطرد “كل ما تمكنت الدول العربية من فعله هو إدانة الحرب في القمة العربية، ولم تتمكن من إدخال أي مساعدات لغزة”.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ39 على التوالي، وكثف من قصفه على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات في القطاع.

يأتي ذلك في ظل الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.