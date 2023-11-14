العظم واللحم يغطي الشظايا.. فيديو مأساوي لاستخراج قذيفة من جثمان فتاة شهيدة في غزة

وطن- وثقت لقطات مصورة، واقعة مأساوية لاستخراج قذيفة من جثمان فتاة شهيدة في إحدى الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

والتقط هذا المقطع من داخل ثلاجات الموتى من مستشفى الأندونيسي، حيث استعرض أحد العاملين بالمستشفى مقذوفا إسرائيليا جرى استخراجه من جثمان فتاة فلسطينية.

وبيّنت هذه اللقطات، وجود بعض الأجزاء من اللحم والعظام تغطي جانبا من المقذوف.

ففي أثناء تجهيز جثمان الفتاة لوضعها في ثلاجة المستشفى، جرى العثور على هذه القذيفة في ساقها، وقد التحم بعضٌ من عظامها وأشلائها بهذا المقذوف الذي سقط مع الصاروخ الإسرائيلي.

39 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ39 على التوالي، وسط تكثيف الغارات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.

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وشهدت الساعات الأخيرة، غارات مكثفة من قِبل جيش الاحتلال الذي قصف منزلين لعائلة الاغا وأبو جميزة في شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص أغلبهم من الأطفال فيما أصيب آخرون.

كما وصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف منزل لعائلة السواركة بجانب مدرسة الفاخورة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ودمّرت غارات الاحتلال 12 منزلا كليا في قصف استهدف منطقة نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.