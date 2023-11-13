رُزق بها بعد 14 عاما وفقدت قدميها بقصف إسرائيلي.. والد “ملك” يشكو حكام العرب إلى الله

وطن – تسبب القصف الإسرائيلي الوحشي والهمجي لقطاع غزة، في بتر قدمي طفلة فلسطينية تدعى “ملك أبو جزر”، ليكتب على الطفلة البريئة التي انتظرها والديها 14 عاما أن تعيش قعيدة ومعاقة بدون أطراف إذا كتب لها النجاة عقب الحرب ليشكو والدها حكام العرب.

الطفلة “ملك حسام أبو جزر” ذات العامين فقدت ساقيها جراء غارة إسرائيلية قصفت منزل أسرتها في، 17 أكتوبر الماضي، وأدت لاستشهاد وإصابة العشرات من عائلتها وجيرانها

طفلة بترت قدميها جراء قصف للاحتلال ومأساة جديدة من غزة

“ملك” التي ولدت بعد 14 سنة من عمليات الزراعة، تسببت الإصابة البالغة التي تعرضت لها جراء القصف ببتر قدميها.

وظهر والدها “حسام أبو جزر” رفقة زوجته وهما يشرحان في حديث خاص لـ”الجزيرة” قصة ابنتهما ووضعها.”

وعبر والد الطفلة عن غضبه الشديد من موقف الدول العربية والمجتمع الدولي المتخاذل وقال: “رسالتي للعالم ينظر للشعب الفلسطيني.. الشعب الفلسطيني يذبح من سنة 1948 وكل الدول متآمرة عليه.”

وأضاف وهو يتألم بحرقة على ما أصاب طفلته التي رزق بها بعد حرمان سنوات طويلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل في على كل من خذل الشعب الفلسطيني.. نحن نقتل والشعوب العربية تتفرج علينا ويرسلون لنا البسكويت.”

فيما تساءلت “هالة أبو جزر” الوالدة المكلومة جراء قصف إسرائيلي:”ما ذنب هذه الطفلة؟ ما ذنبها وماذا فعلت حتى تقطع اطرافها هكذا؟”

وتابعت وهي تدعو من قلبها على حكام العرب المنبطحين: “حسبي الله ونعم الوكيل في الحكام العرب، وفي كل واحد يرى ما يحدث لنا ويسكت”.

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عائلة الطفلة الفلسطينية المفجوعة، ناشدت العالم وقف الحرب الإسرائيلية وتقديم المساعدة لعلاج طفلتها وتركيب أطراف لها.

وشدد والد الطفلة ملك “حسام أبو جزر” في نهاية حديثه عن القصف الإسرائيلي، على استنكاره لموقف الدول العربية وحكام العرب بقوله: “عار على الشعوب العربية كلها المتخاذلة ضد القضية الفلسطينية.”

هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، وأدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في خان يونس.

كما تعرض شمال القطاع لأحزمة نارية عنيفة، في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.