مسنة فلسطينية تلخص مشهد الصمود في غزة ورسالة خاصة لـ أبو عبيدة (فيديو)

وطن – عبّرت مسنة فلسطينية عن حبها للناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” وإصرار أهالي غزة على الصمود والتشبث بالحياة، رغم العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 37 يوماً وما يواجهونه من صمت وتواطؤ دولي واضح.

وبثت قناة “الجزيرة” مقطع فيديو للفلسطينية وهي تقول بأسلوب الزغرودة الفلسطينية: “يا أخي يا أبو عبيدة ياليتك تظل لنا وتكيد الأعداء عنا وتظل يخليك ونحن الله يصبرنا”.

قبل أن تتبعها باللازمة المعروفة “لولوليش” المعروفة في التراث الشعبي الفلسطيني.

وأضافت: “أبو عبيدة وبس-فقط-واستدركت بنبرة تحد: “لو بقي 10 في غزة سنحرر فلسطين” وتابعت: “لايهمنا لا أكل ولا شرب”.

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حرب نفسية

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخاضعة لسيطرة «حماس» قد وجهت الفلسطينيين بعدم الاستجابة لـ «الدعاية الإسرائيلية» والدعوات لاخلاء منازلهم التي تأتي في إطار ما قالت إنه «حرب نفسية».

وبينما غادر عدد قليل من العائلات، رفض كثيرون مغادرة منازلهم، وأعلنوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لن يغادروا.

وأطلقوا هاشتاغ باسم «مش طالعين»، في ما بدا أنها حملة منظمة لتأكيد رفض الخضوع للإنذار الإسرائيلي.