ولي عهد البحرين يغادر قاعة قمة الرياض قبل كلمة أمير قطر (فيديو)

وطن – غادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، قاعة القمة العربية ـ الإسلامية في الرياض، قبل كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، تواجد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، على كرسي البحرين بالقمة بدلا من ولي العهد الذي كان متواجدا منذ البداية، لكنه غادر القاعة قبل كلمة الشيخ تميم بن حمد.

الأمير سلمان بن حمد يثير الجدل بقمة الرياض

ويشار أيضا إلى أن كلمة أمير قطر في قمة الرياض جاء بعدها كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولا يعرف حتى الآن سبب مغادرة ولي العهد البحريني للقمة.

كما أن ولي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لم يلقي كلمة في القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بشكل طارئ.

ومن جانبها نشرت “وكالة أنباء البحرين” الرسمية بيانا أعلنت فيه مغادرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، للمملكة العربية السعودية عائداً إلى البحرين، بعد أن ترأس نيابةً عن الملك حمد، وفد مملكة البحرين إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، التي أقيمت في الرياض.

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وتابع بيان الوكالة أن الأمير سلمان، بعث ببرقية شكر وتقدير إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد انتهاء القمة.

وأعرب ولي العهد البحريني عن “خالص الشكر والامتنان لما قوبلنا به من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدنا الشقيق، والذي عبر عن علاقات الأخوة التي تربط بين بلدينا وما يشهده التعاون المشترك بينهما من تطور ونماء على كافة الأصعدة” وفق نص البرقية.

الأمير سلمان بن حمد التقى محمود عباس

ويشار إلى أنه أثناء تواجده في الرياض التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش القمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: موقف البحرين تجاه القضية الفلسطينية ثابت وهو ما يؤكده دوماً جلالة الملك المعظم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلةhttps://t.co/0yD47roXqo pic.twitter.com/feJapGAqNn — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 11, 2023

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد ولي العهد لعباس أن موقف مملكة البحرين ثابت تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وأن “المملكة تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير للجميع.”

وخلال اللقاء أكد سلمان بن حمد أيضا على موقف البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني في غزة من أرضه.