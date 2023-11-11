مشهد من غزة الصامدة.. القرآن مُسكن للآلام والقارئ “كفيف”

وطن- في مشهد مؤثر، حاول فتى فلسطيني كفيف التخفيف عن طفل آخر أصيب جراء قصف إسرائيلي، عن طريق تلاوة قرآنية عذبة.

وشوهد في مقطع الفيديو، الطفل الكفيف وهو يجلس بجوار طفل مصاب، داخل ما يبدو أنه مستشفى، في حين كان المصاب مفترش الأرض لعدم وجود متسع في المستشفى لعلاجه على أحد الأسرّة.

وأخذ الطفل الكفيف، يتلو آيات قرآنية بصوت عذب، وذلك للتخفيف عن الطفل المصاب الذي كان مستغرقا في نومه، وجسده مليء بالشظايا من جراء إصابته في غارة إسرائيلية.

مُسكنات آلام من نوع خاص في غزة.. كفيف يرتل القرآن بصوت عذب للتخفيف من أوجاع طفل مصاب في قصف إسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/z2jdxKOw9g — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 9, 2023

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ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ36، وسط تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمستشفيات، فيما كسرت حصيلة الشهداء حاجز الـ11 ألفا.

شهيد كل 10 دقائق

وفي توثيق لمأساوية الوضع في غزة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن طفلا يسقط شهيدا في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة.

وحذر من أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن في غزة، وقال إن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي لا تزال عاملة تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه على شفا الانهيار.

ومنذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، وبررت همجيتها عبر الزعم بأن حركة حماس تخفي أسلحة في أنفاق تحت المستشفيات.