“قطع رأس حماس”.. حديث لمقرب من ابن زايد يكشف عن نوايا الإمارات وأمانيها

وطن – خرج الأكاديمي الإماراتي المحسوب على نظام محمد بن زايد الدكتور عبدالخالق عبدالله، بتصريحات كشفت بشكل غير مباشر عن نوايا إماراتية وصفت بالخبيثة ضد حركة المقامة الفلسطينية حماس، حيال الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وقال عبدالخالق عبدالله، إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على غزة هو “قطع رأس حماس والتخلص منها فهي منتهية أمريكياً إسرائيلياً وأوروبياً ويجب أن تهزم”.

وجاء حديث أستاذ العلوم السياسية والكاتب الإماراتي، في حوار مصور مع جمال الملا مقدم برنامج “قصص” على “عرب كاست” حول هدف إسرائيل من الاجتياح البري وتصعيد الدولي حيال الأوضاع في غزة.

قطع رأس حماس .. هذا هو هدف إسرائيل من بودكاست #قصص مع أستاذ العلوم السياسية والكاتب الإماراتي د.عبد الخالق عبد الله @Abdulkhaleq_UAE

لمشاهدة الحلقة كاملة، زر قناتنا على اليوتيوب pic.twitter.com/XvtmdATolv — ArabCast عرب كاست (@ArabCastAE) October 28, 2023

نوايا الإمارات الخبيثة في غزة

وكأنه يتحدث بلسان الاحتلال قال عبدالخالق عبدالله، متسترا وراء السؤال وأنه يحلل الواقع: “حماس يجب أن تهزم ويجب أن تقطع أجزاء وأشلاء ولايعود لها حضور عسكري في غزة هذا الهدف النهائي لإسرائيل”.

وتابع لافتا إلى أن هذا الهدف سيكون تحديا صعبا جدا أمام الاحتلال: “هل سيحققوا ذلك؟ هذا تحدي ضخم جداً ولن يكون سهلاً”.

ورأى الأكاديمي الإماراتي أن “ثمن القضاء على حركة حماس سيكون باهظاً ومكلفاً لإسرائيل ولغير إسرائيل.. لأن حماس دخلت خلال عشرين سنة وتغلغلت في الجسم الغزاوي” حسب قوله.

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وأضاف عبدالخالق: “من الصعب تقطيع حماس ومن الصعب إنهاء حماس، وشيء آخر حماس أيضاً جزء من هذا المحور الذي يسمى محور المقاومة حزب الله الحوثي الحشد الشعبي في العراق وعلى رأسهم جميعاً إيران”.

وأردف متسائلاً: “هل تقبل إيران أن تضحي بحماس طرف مهم؟” ليجيب بأنه يتوقع “سيناريوهات كثيرة لهذه المعركة”.

وعلق الصحفي المصري حافظ المرازي متندراً من حديث عبدالخالق عبدالله بتلك اللهجة التي تتراوح بين الشماتة والحقد: “يا ترى قطع رأس حماس هو هدف اسرائيل وحدها؟ أم عواصم عربية حليفة أخرى؟”.

وتابع المرازي: “هل ما نشهده من تقطيع أشلاء هو في مقاتلي حماس أم شعب بأكمله؟” وختم تغريدته بالقول: “للأسف، تكاد الشماتة تقول انظروا لي!”.

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: هجمات حماس “بربرية وشنيعة”

وكانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي،هاجمت في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، حركة حماس، واصفة هجماتها يوم 7 أكتوبر ضد مواقع لجيش الاحتلال بـ”البربرية والشنيعة”، مشددة على أن الإمارات تدينها بشدة.

وهذا الموقف الذي تتبناه الإمارات ضد المقاومة الفلسطينية في غزة يتسق بشكل كبير مع الخطاب الإسرائيلي، الذي تناول مرارا هذا الوصف لوصم المقاومة، ضمن محاولات تجريم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.