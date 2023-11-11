حمد بن جاسم يقدم مقترحا للدول العربية لتنفيذه على حدود مصر مع غزة

وطن – علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على القمة العربية ـ الإسلامية في الرياض، وما أسفرت عنه بعد اجتماع الزعماء في العاصمة السعودية لبحث تطورات الأحداث في غزة.

ودعا الزعماء في القمة المشار إليها إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، إن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة، انعقدت في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم.

لقد انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم.

وكنت أتمنى أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقرارات عملية… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 11, 2023

وفي تعليق له على مخرجات القمة عبر حسابه الرسمي بـ”إكس“، قال حمد بن جاسم إنه كان يتمنى لو أن “الدول العربية تضع مستشفياتها الميدانية، وما أكثرها! على الجانب المصري من الحدود مع غزة.”

وذلك حسب قوله “لاستقبال الجرحى الذين أقفلت في وجوههم مستشفيات غزة ولا تستطيع معالجتهم وهي تتعرض لقصف لا يتوقف، وهؤلاء لهم الحق في الحصول على العلاج، كبقية خلق الله، وفي كل الشرائع والظروف.”

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق أنه كان يتمنى أيضا أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب الشيخ تميم بن حمد، بقرارات عملية واضحة يمكن متابعتها في المحافل والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، وعلى من يؤيدونها في كل ما تقوم به، لوقف تعنتها واستهتارها بكل القيم والمعايير الإنسانية.

مشددا على أن “هذا هو السبيل الممكن الآن لوقف ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي لا يراعي حرمة ولا قانونا إنسانيا أو دوليا.”

أمير قطر يهاجم جرائم الاحتلال من قمة الرياض

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بقمة الرياض، إنه لا يجب الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان.

وتساءل: “كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا يتم إنكاره واتهام الضحايا بداية؟! ثم يُبرر بوجود أنفاق تحتها، ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره! بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي!”

الشيخ تميم أكد أيضا على أن “الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية”، لافتا إلى أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية.

وقال أمير قطر إن جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.