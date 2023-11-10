سيدة فلسطينية تجرُ طفليها بحثاً عن مكان أمن يأويهم بفعل الحرب في غزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فلسطينية، تجرُ أطفالها لأكثر من 5 ساعات متواصلة مشياً على الأقدام، أثناء نزوحها من الشمال إلى جنوب بحثاً عن مكان أمن يأويهم بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال35.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، السيدة الفلسطينية المرهقة من شدة التعب وهي تجر طفليها على طريق شارع صلاح الدين متوجه نحو الجنوب بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي بنزوحهم من الشمال والتهديد بقصفهم في حال عدم خروجهم.

سيدة فلسطينية تجر طفليها بحثاً عن مأوى لهم في غزة

ونزح الألاف من المواطنين من مناطق شمال ومدينة غزة نحو جنوب قطاع غزة، بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي من المواطنين بإخلاء المنطقة وتهديدهم باستهدافهم في حال عدم نزوحهم منها والتوجه نحو الجنوب سيراً على الأقدام عن طريق صلاح الدين الذي يفصل شمال ومدينة غزة عن جنوب القطاع .

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ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في كافة مستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والمحاذية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1130 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف للأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمشافي والمساجد والمدراس دون سابق إنذار، راح ضحيتها المئات من الشهداء.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين وجرح ما يزيد عن 27 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر ألفين في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى يومنا هذا.

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