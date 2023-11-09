“لا تستطيعون القتال”.. رسالة من عثمان الخميس للحكام المتخاذلين عن نصرة غزة (شاهد)

وطن- وجه الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، رسالة إلى حكام المسلمين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تتخلله من مجازر مروعة.

وقال عثمان الخميس في مقطع فيديو: “رسالة إلى حكام المسلمين.. اتقوا الله في هذه البلاد (فلسطين)، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. لابد من الاستنكار والنصرة لإخواننا المسلمين هناك”.

وأضاف الخميس: “قد لا تستطيعون القتال.. فلا أقل من نصرتهم ماديا ومعنويا، والدول التي طبّعت مع اليهود عليهم أن يعبروا عن شجبهم لما يحدث، ويسحبوا سفراءهم أو يمتنعوا عن هذا التطبيع الظالم”.

وتابع عثمان الخميس: “على هؤلاء الحكام أن يرجعوا إلى الله عز وجل.. القضية ليست قضية حماس وإسرائيل.. القضية قضية فلسطين، القضية قضية بيت المقدس، القضية قضية الإسلام”.

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مجازر إسرائيلية على مدار 34 يوما

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ34 على التوالي، وسط تكثيف جيش الاحتلال من شن غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وعلى الرغم من وحشية المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، إلا أنّ اتهامات كثيرة تُوجّه للقادة العرب بالتخاذل عن دعم غزة.

تآمر عربي ضد المقاومة

وتخرج بين حين وآخر، تصريحات استنكار على مضض من قبل قادة الدول العربية، إلا أن تحليلات بل وتسريبات عدة تحدثت عن أن هذه اللهجة سببها خوف هؤلاء الزعماء من غضب شعوبهم.

وسبق أن سرّب مسؤولون غربيون سواء حاليون أو سابقون، أن أغلب الأنظمة العربية تنضم إلى الاحتلال الإسرائيلي في رغبته في القضاء على حركة حماس.