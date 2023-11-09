المصري سام مرسي يحتفل بهدفه في الملاعب الإنجليزية برفع إشارة النصر تضامناً مع فلسطين (شاهد)

وطن- احتفل النجم المصري سام مرسي 32 عاماً، بهدفه مع فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، برفع إشارة النصر تضامناً مع فلسطين، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال34.

وتضامن اللاعب المصري مرسي مع فلسطين، خلال احتفاله بتسجيل هدف التعادل لصالح فريفه إبسويتش تاون الإنجليزي داخل مرمى منافسه روثيرهام يونايتد، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال12 من بطولة تشامبيو نشيب.

تضامن المصري سام مرسي مع فلسطين

وحال المصري سام مرسي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كحال العديد من النجوم العرب والأجانب الذي عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة.

وارتفت حصيلة أعداد الشهداء خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 24 ألف بجراح مختلفة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

وكان المصري سام مرسي قد تضامن مع فلسطين بتغريده نشرها بوقت سابق، عبر حسابه على منصة (X)، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف غزة المحتلة عام 1948.

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مباراة إبسويتش تاون وروثيرهام يونايتد

وخيم التعادل الإيجابي بين إبسويتش تاون و روثير هام يونايتد بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري الإنجليزي ” تشامبيو نشيب”، الثلاثاء.

كما ويعد الهدف الأول للمصري سام مرسي مع فريق إبسويتش تاون الإنجليزي لهذا الموسم، فقد شارك مع الفريق في 13 مباراة ماضية دون تسجيل أي من الأهداف، إلا أنه نجح في صناعة تمريرتين حاسمتين.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي” تشامبيو نشيب”، برصيد 36 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ليستر سيتي برصيد 39 نقطة لهذا الموسم.

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