” الحمد الله.. والله العظيم فدا فلسطين”.. هذا ما قاله رجل فلسطيني بعد ارتقاء طفله شهيداً بقصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- “الحمد الله .. والله العظيم فدا فلسطين .. الحمد الله”، بتلك الكلمات الصامدة والقوية ودع رجل فلسطيني طفله شهيداً وهو يحمله على يديه، بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر في حربه على قطاع غزة لليوم ال34 على التوالي.

والتقط النشطاء الفلسطينيين مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، لرجل فلسطيني يحمل طفله الذي ارتقى شهيداً بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، وهو يقول: ” الحمد الله .. والله العظيم فدا فلسطين .. الحمد الله .. الحمد الله”.

والله العظيم فدا فلسطين

حال الرجل الفلسطيني الذي ودع نجله بعد ارتقائه شهيداً في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، تتشابه مع العديد من الأهالي الذين ودعوا أبناءهم وزوجاتهم بكلمات تعبر عن الصمود والتحدي أمام وحشية ومجازر آلة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على القطاع، العشرات من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من أجل ممارسة الضغط عليهم وعلى صناع القرار في المقاومة الفلسطينية للوصول إلى حالة الاستسلام واليأس، في ظل التخاذل العربي والصمت الدولي على ما يحدث في غزة.

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكان أول تلك المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، مجزرة مشفى المعمداني وسط مدينة غزة بحق النازحين الذي لجأوا إلى تلك المشفى كمأوى لهم بعد نزوجهم من منازلهم، حيث راح ضحية تلك المجزرة أكثر من 500 شهيد فلسطيني.

كما وتلها العشرات من المجازر بحق المدنيين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في عام النكبة الفلسطينية 1948 إلى قطاع غزة، كمجزرة مخيم جباليا والبريج والمغازي والنصيرات والشاطئ وغيرها.

وارتقى أكثر من 10 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، كما وأصيب 24 ألف ويزيد من المواطنين بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

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