اجتماع ثلاثي في الدوحة جمع رئيس الوزراء بمدير الـ CIA ورئيس الموساد

وطن – شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، اجتماعا لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس الموساد الإسرائيلي.

مسؤول أمريكي أكد لوكالة “رويترز” أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “وليام بيرنز” اجتمع، الخميس، في الدوحة مع “ديفيد بارنياع” رئيس الموساد، ورئيس الوزراء القطري، لبحث إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.

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وبحسب الوكالة قال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف هويته: “انعقد الاجتماع وشارك فيه المدير بيرنز”. فيما لم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.

جدير بالذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات.

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ويأتي تواجد الشيخ تميم في أبوظبي، قبل زيارة مرتقبة إلى مصر، الجمعة، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت صحف مصرية أن “زيارة أمير قطر المرتقبة للقاهرة تأتي في إطار التنسيق المصري مع الأطراف المعنية كافة؛ لمعالجة الأزمة الراهنة في غزة”.