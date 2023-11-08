من هو أنور الغازي الذي تخلى عن ناديه لدعمه فلسطين؟!

وطن- لم يتحمل نادي ماينز الألماني، موقف مهاجمه الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي صاحب ال28 عاماً، الداعم والمساند لفلسطين، ليقوم بفسخ تعاقده معه الأسبوع الماضي.

وكان أنور الغازي لاعب نادي ماينز السابق، قد نشر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، دعم فيه فلسطين حيث وصف ما يحدث الآن في غزة بحرب إبادة جماعية وأن فلسطين ستحرر من النهر إلى البحر.

هذا المنشور الذي أوقف على إثر اللاعب أنور الغازي الذي دعمه فيه فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة والمستمرة لليوم ال32 على التوالي، قبل أن يفسخ نادي ماينز الألماني التعاقد معه للبقاء على موقفه المساند والداعم لفلسطين.

موقف أنور الغازي تجاه فلسطين

ورد النجم الهولندي ذو الأصول المغربية الغازي، على قرار نادي ماينز الألماني بفسخ تعاقدها معه لتأييده فلسطين، ” لست نادماً ولم أعتذر، ولا أشعر بأي أسف على موقفي، ولا أنأي بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين”.

وواصل اللاعب الغازي في منشور آخر، ” قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

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كما واستكمل، “خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.

وانتقل أنور الغازي إلى صفوف نادي ماينز الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من فريق أيندهوفن الهولندي لمدة موسمين كاملين، قبل أن يفسخ عقده بعد شهر من التعاقد مع النادي بسبب موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

من هو اللاعب أنور الغازي؟!

اللاعب أنور الغازي هولندي الجنسية من أصل مغربي، وهو من مواليد الثالث من شهر مايو/ آيار عام 1995، في مدينة بارندريخت الهولندية.

بدأ اللاعب الغازي مسيرته الكروية في نادي بارندريخت الهولندي، قبل الانتقال إلى سبارتان 20، وفي عام 2013 انتقل إلى صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث خاض 100 مباراة مع الفريق الأول سجل من خلالها اللاعب 23 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما وانتقل بعدها إلى نادي ليل الفرنسي في عام 2017، وبعدها إلى الدوري الإنجليزي من صفوف أستون فيلا ثم إلى إيفرتون، ليعود بعدها إلى أياكس الهولندي، لينتقل بعدها إلى آيندهوفن الهولندي. قبل أن يوقع الصيف الماضي مع نادي ماينز الألماني الذي فسخ تعاقد معه.

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