منهم ارتقوا شهداء وآخرون مفقودون.. الرياضيون الفلسطينيون لم يسلموا من حرب الإبادة بفعل قصف الاحتلال المستمر على غزة

وطن- لم يسلم الرياضيون من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال33 على التوالي، فمنهم من ارتقوا شهداء مع عائلاتهم ومنهم ما زالوا في عتاد المفقودين إلى الآن.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، عن ارتقاء 10 شهداء من الرياضيين الفلسطينيين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الشهداء الرياضيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

وأرفقت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أسماء الشهداء الرياضيين الذين ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وهم على النحو الآتي:

باسم النباهين ( لاعب نادي البريج لكرة السلة).

رشيد دبور (لاعب المنتخب الفلسطيني ونادي أهلي بيت حانون لكرة القدم).

عبد الحفيظ المبحوح (لاعب المنتخب الفلسطيني الوطني لرياضة الجودو).

عيسى العروقي (حكم تنس الطاولة).

محمد الدلو ( رئيس اتحاد رياضة تنس الطاولة)

عمر أبو شاويش (عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية).

نادر أبو يوسف ( المشرف الرياضي في نادي خدمات النصيرات).

محمد مطر (اللجنة الإعلامية لاتحاد الجوجيتسو للفنون القتالية).

نظير عطا النشاش (لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم).

عارف النباهين (مسؤول في نادي خدمات البريج).

اقرأ أيضاً:

الحرب الإسرائيلية على غزة

من جانبه، قال نبيل حمتو، أحد المسؤولين الرياضيين في قطاع غزة، خلال تصريح صحفي معه نشره موقع الجزيرة نت، بأن العديد من الشهداء الرياضيين قد ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم طارق زياد الهور لاعب خدمات النصيرات، وأحمد عوض سلمان لاعب كرة القدم لقصار القامة في غزة.

وأضاف حمتو، ” وارتقى اللاعب مدحت الضيف المشرف الرياضي لنادي خدمات خانيونس، وهي شقيق القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف“.

وختم تصريحه، ” هناك العديد من الرياضيين قد انقطعت أخبارهم وبات مصيرهم مجهول، بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي شبكة الانترنت والاتصالات عن قطاع غزة..”.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، قد تجاوزت 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء بنسبة تتخطى 70%، وأصيب أكثر من 24 ألف بجراح مختلفة، بحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

اقرأ أيضاً: