تفاعل واسع مع اعتراض أحمد السعدون على “البيان الخليجي” وانتصاره للمقاومة.. ما القصة؟

وطن- أثير تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعترض رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، اليوم الثلاثاء، على البيان الختامي لرؤساء البرلمانات الخليجية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان السعدون، قد صرح في معرض اعتراضه، بأن البيان لم يُعرض على اللجان المعنية، وقال إنه أرسل فقط عبر تطبيق وآتساب، فيما طالب بتعديل البيان إلى “الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال أحمد السعدون: “موقفنا من الكيان الصهيوني موقف واضح وموقفنا من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومته وفي استعادة أرضه المغتصبة ومحاربتنا لذلك الكيان ستبقى قائمة بغض النظر عما قد يفسر فيما ورد في البيان”.

‏وأكد السعدون، على ضرورة الالتزام الدائم بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وذلك لإحراج الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب أحمد السعدون عن اعتقاده بأن مهمة المرحلة القادمة يجب أن تشهد وحدة في المواقف، وإحداث تأثير في القضايا العربية، واستمرار التشاور واللقاءات والالتزام بكل ما يصدر عن الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

فيديو / اعتراض رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على البيان الختامي لاجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية: لم يصلني ولم يُعرض على اللجان وأُرسل بالواتساب وموقفنا قائم مع الحق. • طالب بتعديل البيان : نلتزم بقرارات الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/9Cwxk6k5X8 — المجلس (@Almajlliss) November 7, 2023

البيان الختامي

وكان البيان الختامي قد دعا إلى الوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، والإدخال الفوري للمساعدات.

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وحث البيان على دعم عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وحق العودة للاجئين ووفق قرار الجمعية العامة (149) وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين.

تفاعل واسع

تصريحات أحمد السعدون أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فقال الناشط جاسم: “العم أحمد السعدون أثلجت صدورنا بهذا الموقف الشجاع الذي يعبر عن الشعب الكويتي الحر الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم لقضية فلسطين هكذا هم رجالات الدولة والأمة.. الكويت مع فلسطين”.

وغرد الناشط فيصل البريدي: “موقف الرئيس أحمد السعدون من البيان الختامي ليس بجديد.. فقد سبق وطالب بانسحاب الكويت من المبادرة العربية قبل أكثر من ١٣ سنة (تاريخ التصريح ٣١-٥-٢٠١٠)”.

وكتب ناشط: “رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يعترض على البيان الختامي لاجتماع البرلمانات الخليجية معلقا بأن لم يعرض على اللجان وأرسل بالواتساب ولم يصلني وموقف الكويت ثابت مع الشعب الفلسطيني وفي مقاومته (موقف مشرف)”.

وتفاعل الناشط عمر مبارك: “رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يدافع عن حق الفلسطينيين في المقاومة واستعادة ارضهم المحتلة من الكيان الصهيوني.. موقف الكويت واضح ولن يتغير ومناصرة غزة واجب .. الله ينصر الشعب الفلسطيني”.