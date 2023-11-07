فيديو مؤلم لصدمة أُم فلسطينية بعد فقدان ابنتها بفعل قصف الاحتلال المستمر على غزة

وطن- نشر النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم لصدمة أصابت أم فلسطينية بعد فقدان ابنتها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم ال32 على قطاع غزة.

ويظهر في مقطع الفيديو المؤلم والمؤثر حالة الصدمة للأم الفلسطينية بعد فقدانها ابنتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف على قطاع غزة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

بنتي راحت

وكانت الأم الفلسطينية المصدومة بعد استشهاد ابنتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة، وهي تقول: ” لا .. بنتي راحت”.

واحتضنت الأم الفلسطينية وهي تبكي ابنتها الشهيدة خلال وداعها ، ” مبروووك عليكي ياما”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

وحالة الأم الفلسطينية ومشهدها المؤلم بعد فقدان ابنتها العزيزة على قلبها، كحال عائلات فلسطينية كثيرة في قطاع غزة فقدت أعزاء عليهم، فمنهم من فقد عائلته بالكامل وكان هو الناجي الوحيد. كحال طبيب فلسطيني الذي يخدم في مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة الذي استقبل عائلته شهداء داخل المشفى بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي ومجازر ترتكب بحق سكانه من المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حربه على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى الآن.

وارتفت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر، إلى أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 24 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من ألف عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة في أماكن متفرقة من القطاع.

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