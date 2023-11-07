على غرار غزة.. استهداف أطفال إدلب بالصورايخ أثناء عودتهم من المدرسة (فيديو)

وطن – “وجهاً لوجه يحدق أطفال سوريون بالطائرات التي تقصف منازلهم وقراهم”.. ليس مشهداً من فيلم أو مسلسل بل حقيقة يعيشها سكان الشمال السوري الذين يرزحون بشكل شبه يومي تحت غارات روسيا والنظام السوري.

وعلى غرار ما يعيشه سكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر على يد طيران الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى اليوم، يستيقظ وينام سكان شمالي سوريا أيضاً على غارات وقصف جوي ومدفعي من قوات الأسد وروسيا ليسقط بينهم شهداء وجرحى.

الدفاع المدني السوري أعلن مؤخراً مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بينهم طفلة عمرها 4 أعوام، بقصف لنظام الأسد استهدف بالصواريخ سيارة ومنازل تعود لمدنيين في بلدة “تفتناز” شرقي إدلب.

استهداف مناطق المدنيين

وفي قرية “مشون” ومحيطها التابعة لجبل الزاوية جنوبي إدلب، قصفت طائرات حربية روسية منازل ومناطق مأهولة بالمدنيين وهو نفس الوضع في قرية الشيخ سنديان.

وفي فيديو مثير للخوف والهلع في نفوس الأطفال الذين عاشوا تلك اللحظات، ظهر مجموعة من الطلاب وهم ينظرون إلى الطائرات التي تقصفهم قبل أن يسارعوا للهرب ويسقط أحدهم فيما عم الرعب أرجاء المكان.

وخلال شهر تشرين الأول الماضي، شنت قوات النظام وروسيا هجمات جوية وصاروخية ارتكبت خلالها مجازر بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرّمة دولياً، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة 336 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال.

ونزح مئات المدنيين جراء عمليات القصف إلى مخيّمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل اقتراب فصل الشتاء وبدء موسم البرد، وسط شحّ المساعدات وتراجع في الوضع المعيشي عموماً.

وأحصى الدفاع المدني 287 هجوماً شنّه النظام السوري وروسيا، من بينها 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 34 طفلاً و44 امرأة ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.

وعلق نور ياسين على مشهد قصف جبل الزاوية جنوبي إدلب: “الشمال السوري الحال في إدلب لا يختلف عن حال أهلنا في غزة”.

وأضاف: “الطيران الروسي يلقي صواريخه على قرى جبل الزاوية مستهدفا الأطفال أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم المدمرة في قرية مشون”.

وأظهرت مشاهد أخرى لحسابات تتبع للنظام السوري إقرارها بقصف تلك المناطق بالمدفعية بالتزامن مع القصف الجوي زاعماً “استهداف من وصفهم بالإرهابيين (نساء وأطفال) في بلدة الفطيرة” في جبل الزاوية.

وانتشر فيديو آخر للحظة تنفيذ غارة لطيران روسي بصواريخ شديدة الانفجار على قرية “مشون” في منطقة جبل الزاوية أيضاً.