موقع إماراتي يروج لمنتجات تشملها المقاطعة دعما لغزة بطريقة خبيثة (شاهد)

وطن- “مدمنة ببسي تشرب 4 لترات يومياً وبتوصية من الطبيب” عندما تقرأ خبراً كهذا قد تظنه عادياً لكنه ليس كذلك في ظل الظروف الحالية والنجاح الكبير لحملة مقاطعة المنتجات الغربية الداعمة لإسرائيل، لا سيما إن كان الخبر على موقع إماراتي ـ إرم نيوز ـ يتبنى رواية الاحتلال، مثل نظامه الذي يهاجم المقاومة الفلسطينية ويشيطنها.

الموقع الإماراتي المعروف حاول أن يروج بشكل غير مباشر لأحد المنتجات التي تشملها حملات المقاطعة في الدول العربية، عبر موضوع نشره على حسابه بانستغرام على أنه خبر عادي يتحدث عن “ناتاشا” مدونة الجمال البريطانية التي كشفت لصحيفة “ذا صن” أنها تواجه أعراضاً مرضية عند عدم شربها البيبسي وأن طبيبها أوصاها بشربه.

لكن تلك الحيلة لم تنطل على المتابعين رغم تأكيد ربط الموقع الإماراتي مقاله، بتحليلات علمية مثل انخفاض نسبة السكر في الدم وأعراض خطيرة تواجه الفتاة عند عدم شربها لهذا المشروب! مثل تسارع ضربات القلب والارتباك والدوخة.

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ردود فعل غاضبة تجاه الموقع الإماراتي

ورصدت صحيفة (وطن) تعليقات عديدة من الرواد على الشبكة الإخبارية الإماراتية، ومن التفاعلات ما كتبته نايلا: “هذه دعاية غير مباشرة لببسي عشان البنات يقلدون عليها”.

فيما علق محمد المشتاوي: “احنا مقاطعين اشربي سينا كولا هتبطلي كل المشروبات الغازية”.

فيما كتب ثالث: “هذه دعاية لببسي اقطعوا”، وردت ناشطة بالإنجليزية: “قاطعوا لأجل فلسطين الحرة.. Boycott free Palestine”.

وتساءلت إحدى المتابعات: “شو بدكم إيانا نرجع نشتري هيك منتجات والا عشان الشركة نفسها خسرت مبالغ كثير باهظة والله لنضلنا مقاطعينه للأبد”.

وأكدت سوسن أن حديث الفتاة عن الأعراض “هي نتيجة إهمالها لصحتها وهو ما يسمى بالموت البطيء مشيرة إلى أن لا علاقة للببسي أو المياه الغازية صحياً بكل تلك الادعاءات.”

وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع في الدول العربية واكتسبت الحملة زخما كبيرا، منذ اندلاع الحرب في غزّة بين حماس وإسرائيل.

وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، ترافقت حملة المقاطعة مع دعوات للدول العربية لقطع علاقاتها بالاحتلال.

في حين تشهد دول عدة في الشرق الأوسط تظاهرات أسبوعية تضامنًا مع الفلسطينيين.