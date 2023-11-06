كتائب القسام تقتل نجل شقيق “نتنياهو” في اشتباك على حدود غزة

وطن – أفادت مصادر إعلامية بمقتل النقيب في الجيش الإسرائيلي يائير عيدو نتنياهو.

ونقلت قناة “الغد” عن مراسلها في قطاع غزة فجر اليوم، الإثنين في خبر عاجل لها، بأن النقيب يائير عيدو نتنياهو وهو ابن شقيق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو قتل خلال اشتباكات مع المقاومة على مشارف قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي الذي يتكتم بشكل كبير في الإعلان عن قتلاه عن مقتل يائير عيدو نتنياهو حتى الآن.

جيش الاحتلال يزعم ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 30

وكان آخر ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هو الرقيب شاهار كوهين ميفتاش من كرميئيل خلال القتال في غزة يوم أمس الأحد، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ميفتاش (22 عاما) من الكتيبة التاسعة باللواء المدرع 401 قُتل في المعركة شمال غزة.

وأشار إلى أنه بمقتل “مبفتاش” يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الغزو البري إلى 30 جنديا، بحسب مزاعمه.

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مراسل فوكس نيوز يفضح كذب الجيش الإسرائيلي

وفي تأكيد على تكتم الجيش الإسرائيلي على عدد قتلاه في غزة، كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية “تراي يينغست” في تقرير مباشر له أثناء مرافقته قوات الاحتلال داخل القطاع المحاصر، مقتل أكثر من 20 جندياً إسرائيليا وقعوا في كمين أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحل قطاع غزة.

وتعد قناة “فوكس نيوز” واحدة من أهم القنوات التي تعبّر عن وجهة نظر المحافظين في الولايات المتحدة، وواحدة من أهم القنوات التي تنحاز في تغطيتها الإخبارية لإسرائيل في المطلق.