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    الهدهد

    “حاخام الرياض الأول” يشارك في الوعظ والتحفيز لجنود الاحتلال (فيديو)

    ظهر الحاخام اليهودي في السعودية يعقوب هرتسوغ بالزي العسكري وهو يوجه جنود الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم في غزة ويحفزهم على ذلك
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الحاخام يعقوب هرتسوغ
    الحاخام يعقوب هرتسوغ

    وطن- أطل الحاخام اليهودي يعقوب هرتسوغ المقيم في السعودية، بفيديو جديد من إسرائيل من داخل وحدة عسكرية وهو يعطي الوعظ والتحفيز لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب الجرائم في قطاع غزة المحاصر.

    وظهر “هرتسوغ” الذي يعرف نفسه بأنه “الحاخام الأكبر في السعودية” و”حاخام الرياض الأول”، بفيديو متداول أثار جدلا واسعا وهو يرتدي الزي العسكري ويوجه جنود الاحتلال بمواعظ وتحفيزات دينية خلال القصف على غزة.

    حاخام مقيم بالسعودية يحفز جنود الاحتلال

    وأثار الفيديو ضجة واسعة بين الرواد وتغريدات من قبيل: “كيف يسمح له أن يقيم في السعودية؟، أين نعيش؟ مقيم في بلد التوحيد وأرض رسول الله؟”.

    وكتب أحدهم: “ما الذي يحصل في الدنيا؟؟؟ اللهم يامالك الملك والملوك انتقم لدماء الأطفال وحرائر الإسلام في غزة العزة وأرنا يوما أسودا في الخونة الأنجاس كيوم عاد وثمود… حسبنا الله ونعم الوكيل… عند الله تلتقي الخصوم”.

    وعلق آخر متندراً: “خضتنى افتكرته بيخطب فى يثرب…الحمد لله حجيت قبل ما يرجعوا الاصنام ويرجع اليهود”.

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    وقالت “نورة الحربي” مستنكرة: “”الحاخام يعقوب هرتسوغ المقيم في السعودية” والذي يعتبر نفسه زعيم الاكبر لليـهـود في السعودية ويطوف بلاد الحرمين تحت حماية محمد بن سلمان،يشارك جنود جيش الاحتلال، خلال القصف على غزة”.

    ويشار إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظهر يعقوب هرتسوغ الذي يقيم في السعودية ويطلق على نفسه لقب “الحاخام الأكبر في المملكة”، بالزي العسكري وأعلن أنه يستعد للقتال في مواجهة عملية طوفان الأقصى، واقتحام غزة.

    يذكر أن “هرتسوغ” ولد في الولايات المتحدة، ومكنته جنسيته المزدوجة بالعيش كإسرائيلي أمريكي في السعودية بصورة عادية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

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