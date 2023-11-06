“حاخام الرياض الأول” يشارك في الوعظ والتحفيز لجنود الاحتلال (فيديو)

وطن- أطل الحاخام اليهودي يعقوب هرتسوغ المقيم في السعودية، بفيديو جديد من إسرائيل من داخل وحدة عسكرية وهو يعطي الوعظ والتحفيز لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب الجرائم في قطاع غزة المحاصر.

وظهر “هرتسوغ” الذي يعرف نفسه بأنه “الحاخام الأكبر في السعودية” و”حاخام الرياض الأول”، بفيديو متداول أثار جدلا واسعا وهو يرتدي الزي العسكري ويوجه جنود الاحتلال بمواعظ وتحفيزات دينية خلال القصف على غزة.

🔴الحاخام الإسرائيلي المقيم في #السعودية، يعقوب هرتسوغ؛ يشارك في الوعظ والتحفيز الديني لجنود جيش الاحتلال، خلال القصف على #غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/kBzqpec8rT — مفتاح (@keymiftah79) November 6, 2023

حاخام مقيم بالسعودية يحفز جنود الاحتلال

وأثار الفيديو ضجة واسعة بين الرواد وتغريدات من قبيل: “كيف يسمح له أن يقيم في السعودية؟، أين نعيش؟ مقيم في بلد التوحيد وأرض رسول الله؟”.

وكتب أحدهم: “ما الذي يحصل في الدنيا؟؟؟ اللهم يامالك الملك والملوك انتقم لدماء الأطفال وحرائر الإسلام في غزة العزة وأرنا يوما أسودا في الخونة الأنجاس كيوم عاد وثمود… حسبنا الله ونعم الوكيل… عند الله تلتقي الخصوم”.

خضتنى افتكرته بيخطب فى يثرب…الحمد لله حجيت قبل مايرجعوا الاصنام ويرجع اليهود — Eng.redfox (@Engredfox) November 6, 2023

وعلق آخر متندراً: “خضتنى افتكرته بيخطب فى يثرب…الحمد لله حجيت قبل ما يرجعوا الاصنام ويرجع اليهود”.

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وقالت “نورة الحربي” مستنكرة: “”الحاخام يعقوب هرتسوغ المقيم في السعودية” والذي يعتبر نفسه زعيم الاكبر لليـهـود في السعودية ويطوف بلاد الحرمين تحت حماية محمد بن سلمان،يشارك جنود جيش الاحتلال، خلال القصف على غزة”.

ويشار إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظهر يعقوب هرتسوغ الذي يقيم في السعودية ويطلق على نفسه لقب “الحاخام الأكبر في المملكة”، بالزي العسكري وأعلن أنه يستعد للقتال في مواجهة عملية طوفان الأقصى، واقتحام غزة.

يذكر أن “هرتسوغ” ولد في الولايات المتحدة، ومكنته جنسيته المزدوجة بالعيش كإسرائيلي أمريكي في السعودية بصورة عادية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.