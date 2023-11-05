مُشجع يرفع علم فلسطين بعد اقتحامه ملعب مباراة ليفربول ولوتون في الدوري الإنجليزي (صور)

وطن- تمكن مشجع من رفع علم فلسطين بعد اقتحامه أرضية ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون، الأحد، في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، للفت أنظار الجميع بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونجح المشجع من الدخول إلى أرضية ملعب “طريق كينيلورث”، أثناء مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع العلم الفلسطيني، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الامساك به وإخراجه كعادتهم خارج ملعب المباراة.

مشجع يقتحم مباراة ليفربول ولوتون لرفع علم فلسطين

وتحاول إدارة نادي ليفربول منع الجماهير من رفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب خلال مشاهدة مباريات فريقهم، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

واستقبل بعض جماهير ليفربول، الأحد، حافلة لاعبو فريق ليفربول “الريدز” عند بوابة ملعب ” طريق كينيلورث”، برفع العلم الفلسطيني أمامهم، للفت انتباه اللاعبين للتضامن مع القضية الفلسطينية، رغم سياسة إدارة النادي التي تمنع ذلك.

وكانت جماهير ليفربول قد تضامنت في وقت سابق مع فلسطين، برفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات ملعب “الآنفيلد”.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة، فقد ارتقى أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء بنحو 70%، وجرح أكثر من 23 ألف أخرين وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما لا يزال مفقودين عالقين داخل أنقاض المنازل المدمرة.

اقرأ أيضاً:

مباراة ليفربول ضد لوتون تاون

وتعادل فريقا ليفربول ولوتون في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، الأحد، بهدف لكليهما، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف التقدم في المباراة صاحب الأرض فريق لوتون عند الدقيقة ال80 عن طريق تاهيت تشونغ، قبل أن يدرك ليفربول التعادل في الدقيقة ال95 من الوقت الضائع عن طريق اللاعب لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 27 نقطة حتى الآن.

اقرأ أيضاً: