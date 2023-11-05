مغني الراب العالمي “ماكليمور” ينضم لـ”مسيرة فلسطين” ويصف ما يحدث بغزة بالإبادة الجماعية (شاهد)

وطن- شارك مغني الراب العالمي “ماكليمور” في المظاهرة الداعمة لغزة التي تم تنظيمها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فيها مئات الآلاف.

وفي كلمته للمتظاهرين، قال مغني الراب ماكليمور إنه “من الجميل أن نلاحظ” الحشد الضخم في المظاهرة المؤيدة لفلسطين في واشنطن العاصمة .

وقال المغني واسمه القانوني بنجامين هاموند هاجرتي من على المنصة: “طلبوا مني أن ألتزم الصمت، وطلبوا مني أن أجري بحثي، وأن أعود، وأن قول شيء ما أمر معقد للغاية، وأن ألتزم الصمت في هذه اللحظة”.

Macklemore speaks at the “Free Palestine” rally in DC: “They told me to do my research, that it’s too complex, to be silent … In the last 3 weeks, I’ve gone back & I have done some research, I don’t know everything, but I know enough to know that this is a genocide.” pic.twitter.com/QQcjZQcSFQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 4, 2023

ما يحدث إبادة جماعية

وأضاف: “في الأسابيع الثلاثة الماضية، عدت وأجريت بعض الأبحاث، وأنا قابل للتعليم”. “لا أعرف كل شيء، لكني أعرف ما يكفي لأعرف أن هذه إبادة جماعية”، في إشارة لما يحدث في غزة.

وأشار في خطابه السريع إلى أنه ليس “الأكثر تأهيلاً” للحديث عن هذا الجدل.

وشهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، مشاركة مئات الآلاف في “مسيرة فلسطين” ورددوا شعارات “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، وألقوا باللوم على الرئيس جو بايدن وغيره من السياسيين الأمريكيين بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

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📢 A remarkable time lapse of one of the entry points for the crowds during today's unprecedented pro-Palestine protests in Washington, DC #CeasefireForGazaNOW #CeasfireNow #CeasefireForGazapic.twitter.com/heJsKOmibd — Ramy Yaacoub (@RamyYaacoub) November 4, 2023

ماكليمور أكد أنه لم يستطع الصمت

وكان ماكليمور قد عبر عن دعمه للفلسطينيين لأول مرة قبل أسبوعين على موقع إنستغرام ، حيث قال إنه لا يستطيع “البقاء صامتًا لفترة أطول”.

وقال مغني الراب إنه “يشعر بألم شديد بسبب الإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم”، لكنه لا يؤمن “بقتل بشر أبرياء انتقاما”.

وأضاف: “لهذا السبب أدعم الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يطالبون بوقف إطلاق النار. إننا نشهد إبادة جماعية تتكشف في فلسطين في هذه اللحظة بالذات”.

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انتقادات حادة لجو بايدن

وفي الحدث الذي أقيم في واشنطن العاصمة، تلقى العديد من المتحدثين انتقادات حادة للرئيس، وخاصة تعهده بإرسال 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، بحسب ما نقله موقع “نيويورك بوست“.