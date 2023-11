مغني الراب العالمي “ماكليمور” ينضم لـ”مسيرة فلسطين” ويصف ما يحدث بغزة بالإبادة الجماعية (شاهد)

وطن- شارك مغني الراب العالمي “ماكليمور” في المظاهرة الداعمة لغزة التي تم تنظيمها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فيها مئات الآلاف.

وفي كلمته للمتظاهرين، قال مغني الراب ماكليمور إنه “من الجميل أن نلاحظ” الحشد الضخم في المظاهرة المؤيدة لفلسطين في واشنطن العاصمة .

وقال المغني واسمه القانوني بنجامين هاموند هاجرتي من على المنصة: “طلبوا مني أن ألتزم الصمت، وطلبوا مني أن أجري بحثي، وأن أعود، وأن قول شيء ما أمر معقد للغاية، وأن ألتزم الصمت في هذه اللحظة”.

Macklemore speaks at the “Free Palestine” rally in DC:

“They told me to do my research, that it’s too complex, to be silent … In the last 3 weeks, I’ve gone back & I have done some research, I don’t know everything, but I know enough to know that this is a genocide.” pic.twitter.com/QQcjZQcSFQ

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 4, 2023