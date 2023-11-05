مراسل “فوكس نيوز” يغطي لحظة إبادة 20 جندياً إسرائيلياً في ثوان بكمين للقسام

وطن – في فضيحة جديدة لجيش الاحتلال وتأكيد على حجم خسائره الفادحة في غزة، أكد مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية “تراي يينغست” في تقرير مباشر له أثناء مرافقته قوات الاحتلال داخل القطاع المحاصر، مقتل أكثر من 20 جندياً إسرائيليا وقعوا في كمين أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحل قطاع غزة.

وتعد قناة “فوكس نيوز” واحدة من أهم القنوات التي تعبّر عن وجهة نظر المحافظين في الولايات المتحدة، وواحدة من أهم القنوات التي تنحاز في تغطيتها الإخبارية لإسرائيل في المطلق.

مراسل فوكس نيوز كشف عن مقتل 20 جنديا إسرائيليا

وظهر مراسل “فوكس نيوز” في تغطية مباشرة وهو يجلس على الأرض إلى جانب جدار بحالة من الذهول والرعب، ويقول إن الجيش الإسرائيلي يخوض تبادلاً لإطلاق النار مع مقاتلي حماس داخل قطاع غزة.

وبحسب زعمه فإنهم يعملون في هذه الساعة على التحرك من مبنى إلى مبنى وتطهير” هذه المنطقة، دون أن يشير إلى اسمها في محاولة إلى الوصول لشاطىء غزة، مما يؤدي فعلياً إلى قطع الجزء الشمالي من غزة عن الجزء الجنوبي.

وكشف المراسل في حديث أثار جدلا واسعا وأحرج جيش الاحتلال، أن عناصر من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين وقتل 20 جندياً على يد مقاتلي حماس في لحظة واحدة.

خسائر فادحة للاحتلال في غزة

وتكشف هذه الخسائر الكبيرة المتوالية في صفوف جيش الاحتلال سر الهمجية الجنونية في القصف الجوي لقطاع غزة.

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ومساء الأحد، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مدينة غزة، بعد وصول آلياته إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية.

كتائب القسام من جانبها أعلنت في بيانات عدة تدميرها عددا من آليات الاحتلال في جنوب مدينة غزة وشمالها، فيما قال جيش الاحتلال إن 30 من جنوده قتلوا منذ بدء التوغل البري، الأسبوع الماضي.

وتؤكد تقارير لوسائل إعلام عبرية أن عدد القتلى من جنود جيش الاحتلال، أكثر بكثير من الأرقام المعلنة وأن حكومة نتنياهو تضلل الإسرائيليين.