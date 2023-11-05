لحظة اعتراض السعودية صاروخا باليستيا حوثيا كان يستهدف إسرائيل (شاهد)

وطن- نشرت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون نحو إسرائيل.

وأظهر الفيديو المنشور ليلة الأحد، لحظة انفجار الصاروخ في الجو قبل أن يسقط، ويسمع صوت انفجاره عن بعد مسافة كبيرة.

BREAKING: Saudi Arabia just shot down a Houthi missile from Yemen flying over Saudi territory toward Israel. 🇸🇦🇮🇱🇾🇪 pic.twitter.com/rYdPSUqqJE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2023

وقالت صحيفة “Visegrád 24″، إن الصاروخ الباليستي الذي دخل المجال السعودي، كان متوجها نحو مدينة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “إسرائيل”، وتم اعتراضه من قبل الدفاعات السعودية فوق البحر الأحمر.

وقالت منصات متخصصة أنه تم اعتراض الصاروخ في منطقة علقان بمحافظة تبوك شمالي المملكة السعودية بالقرب من الحدود الأردنية، مشيرة إلى ان الصاروخ كان متجها صوب مناطق إسرائيلية.

Explosions seen over Northwestern Saudi Arabia near the Red Sea following reports of a Missile Interception by Saudi Air Defense Batteries near the Border with Jordan. pic.twitter.com/82giPLS20Y — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2023

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اعتراض السعودية لصاروخ باليستي حوثي قبل أيام

وقبل أيام، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، أن السعودية “اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل، حلق فوق أراضيها”، لافتة إلى أن “الجيش السعودي دخل في حالة تأهب، عقب اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، مع المتمردين الحوثيين”.

البخيتي بطالب السعودية بعدم اعتراض الصواريخ

وكان عضو جماعة الحوثي في اليمن، محمد البخيتي قد طالب المملكة العربية السعودية السماح للصواريخ التي تطلقها الجماعة بالوصول إلى إسرائيل.

وقال في تغريدة له:”إلى اخواننا في بلاد الحرمين الشريفين، إن إصرار حكومتكم على التعاون مع الامريكي والاسرائيلي للتصدي لضرباتنا الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني رغم كل التطمينات التي قدمناها لها لا يشرفكم، خصوصا وانكم تشاهدون ما يحصل لإخواننا في غزة وتقرأون قوله تعالى (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا)”.

وأضاف محمد البخيتي:” إن اغراء أمريكا لحكومتكم بوضعها تحت الحماية المباشرة إنما هو فخ لتوريطها في حرب وشيكة وخاسرة هي في غنى عنها، وهذا لا يعفيكم من القيام بمسؤولياتكم الجهادية إلى جانبنا افرادا وجماعات حتى ولو لم يبقى فيكم إلا مؤمن واحد”.