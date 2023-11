لحظة اعتراض السعودية صاروخا باليستيا حوثيا كان يستهدف إسرائيل (شاهد)

وطن- نشرت وسائل إعلام غربية مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون نحو إسرائيل.

وأظهر الفيديو المنشور ليلة الأحد، لحظة انفجار الصاروخ في الجو قبل أن يسقط، ويسمع صوت انفجاره عن بعد مسافة كبيرة.

Saudi Arabia just shot down a Houthi missile from Yemen flying over Saudi territory toward Israel.

وقالت صحيفة “Visegrád 24″، إن الصاروخ الباليستي الذي دخل المجال السعودي، كان متوجها نحو مدينة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “إسرائيل”، وتم اعتراضه من قبل الدفاعات السعودية فوق البحر الأحمر.

وقالت منصات متخصصة أنه تم اعتراض الصاروخ في منطقة علقان بمحافظة تبوك شمالي المملكة السعودية بالقرب من الحدود الأردنية، مشيرة إلى ان الصاروخ كان متجها صوب مناطق إسرائيلية.

Explosions seen over Northwestern Saudi Arabia near the Red Sea following reports of a Missile Interception by Saudi Air Defense Batteries near the Border with Jordan. pic.twitter.com/82giPLS20Y

— OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2023