صحفي يفضح “جندلمان” بعد نشره فيديو مطاردة الكلاب لعناصر القسام في الأنفاق (شاهد)

وطن- استمرارا لحملات الكذب والتزييف وفي محاولة لإحباط عزيمة الفلسطينين والمقاومة، نشر المتحدث باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، مقطع فيديو زعم فيه أن لكلاب تابعة للجيش تطارد أحد مقاتلي القسام داخل أحد الانفاق.

وظهر في الفيديو الذي نشره “جندلمان” عبر حسابه على منصة “X” كلما مثبتا على ظهره كاميرا وهو يركض داخل أحد الانفاق ويطارد أحدهم قبل أن يمسك به ليسمع لاحقا صرخات المطارد.

ووصف ” أوفير جندلمان” الفيديو بأنه لكلاب هجومية تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تلاحق مقاتلي حماس داخل أنفاقهم في قطاع غزة وتعتقلهم.

A must watch: IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down.

Hear the terrorists scream. pic.twitter.com/K0DGkZciC8

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2023