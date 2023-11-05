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    رياضة

    “ستنتصر أمة قد عزها الله بالدين”.. تيفو جماهير الصفاقسي التونسي تضامناً مع فلسطين (صور)

    جماهير نادي الصفاقسي التونسي تتضامن مع فلسطين برفع اللافتات والأعلام الفلسطينية إثر الحرب المستمرة على غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جماهير الصفاقسي التونسي
    تيفو جماهير الصفاقسي التونسي تضامناً مع فلسطين

    وطن- رفعت جماهير الصفاقسي التونسي العديد من اللافتات الضخمة داخل مدرجات ملعب ” الطيب المهيري”، الأحد، تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأعنف والمستمرة لليوم ال31.

    وحملت جماهير نادي الصفاقسي خلال مباراة فريقه أمام منافسه المستقبل، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، العديد من اللافتات الكبيرة في مدرجات ملعب المباراة، تضامناً مع أهل فلسطين غزة.

    تضامن جماهير الصفاقسي التونسي مع فلسطين

    وكان من بين اللافتات “التيفو” التي رفعتها جماهير الصفاقسي، ” نحن فلسطين نيابة عن كل الذين باعوها” و ” ستنتصر فلسطين” و “فإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد” و” كفانا مواساة  وإعانات .. حيّ على الجهاد” و ” ستنتصر أمة قد عزها الله بالدين”.

    جماهير الصفاقسي التونسي
    رفع جماهير الصفاقسي الأعلام الفلسطينية تضامناً مع غزة

    كما ورفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية التي ملئت مدرجات الملعب، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وما يحدث من حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

    الصفاقسي التونسي
    تيفو جماهير نادي الصفاقسي التونسي

    وحال جماهير الصفاقسي كحال العديد من الأندية التونسية لكرة القدم التي عبرت عن تضامنها مع فلسطين، لعل أبرزها جماهير الترجي الرياضي والأفريقي وغيرهم.

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    مباراة الصفاقسي ضد المستقبل

    وحقق فريق الصفاقسي الانتصار على منافسه المستقبل بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

    جماهير الصفاقسي
    لافتات جماهير الصفاقسي التونسي تضامناً مع فلسطين

    وسجل ثلاثية أهداف فريق الصفاقسي التونسي، بركات الحميدي في الدقيقة ال3 وحازم حاج هاسن في الدقيقة ال82 ويوسف بيشا في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

    تضامن جماهر الصفاقسي مع فلسطين
    جماهير الصفاقسي التونسي

    ويحتل الصفاقسي بهذا الفوز ثالث ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد المستقبل بهذه الخسارة في أدنى جدول الترتيب بنقطتين للموسم الجاري.

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