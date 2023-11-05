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    رياضة

    رياض محرز يدعم اللاعب أنور الغازي بعد فسخ ماينز تعاقده معه لدعمه فلسطين (صور)

    محرز يتضامن مع اللاعب أنور الغازي الذي فسخ نادي ماينز تعاقده معه لتضامنه مع فلسطين
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تضامن رياض محرز مع أنور الغازي
    الجزائري رياض محرز واللاعب أنور الغازي

    وطن- تضامن النجم الجزائري الدولي رياض محرز 32 عاماً، لاعب نادي الأهلي السعودي، مع الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، بعد فسخ ماينز الألماني تعاقده مع اللاعب لدعمه فلسطين.

    وأعاد الجزائري رياض محرز عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، منشور اللاعب أنور الغازي عبر حسابه بعد إعلان نادي ماينز الألماني فسخ تعاقده معه.

    تضامن رياض محرز مع  اللاعب أنور الغازي

    وقال أنور الغازي الهولندي ذو الأصول المغربية، في منشور عبر حسابه بعد فسخ نادي ماينز الألماني تعاقده مع اللاعب لدعمه فلسطين، “قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

    رياض محرز
    تضامن محرز مع أنور الغازي بعد فسخ ماينز تعاقده معه لدعمه فلسطين

    وتابع الغازي، “خسارة مصدر رزقي لا شيء، مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.

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    فسخ ماينز تعاقده مع أنور الغازي

    وأعلن نادي ماينز في بيان نشره رسمي نشره في وقت سابق، عبر حسابه على منصة (X)، فسخ تعاقده مع المهاجم أنور الغازي، على خلفية منشوراته الذي تضامن فيها مع فلسطين.

    وكان ماينز الألماني قد أوقف اللاعب أنور الغازي في ال18 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب نشره منشور تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة لليوم ال30 على التوالي.

    النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي
    رفع أنور الغازي علم فلسطين

    وانتقل اللاعب الغازي إلى صفوف فريق ماينز الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين كاملين، قادماً من نادي آيندهوفن الهولندي.

    يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 23 ألف جريح، وفق ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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