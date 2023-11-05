بعد “تغريدة صهيونية”.. دعوات لضم هالة سرحان لجيش الاحتلال لرفع معنويات الجنود الإسرائيليين

وطن- عاودت الإعلامية المصرية هالة سرحان، التعبير عن تصهينها وشطينتها للمقاومة الفلسطينية، مستعينة هذه المرة بتصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وجه خلالها اتهامات مزعومة لحركة حماس، دأب الاحتلال الإسرائيلي نفسه على توجيهها.

وعبر حسابها على منصة إكس، أعادت هالة سرحان نشر مقطع فيديو لعباس يتحدث فيه عن حركة حماس قائلا: “حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية.. قيادة حركة حماس وأقولها للمرة الأولى هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يُذبح ثم يقولون نحن قاومنا”.

فيديو محمود عباس الذي يعود لسنوات طويلة، علقت عليه هالة سرحان بالقول: “وشهد شاهد من أهلها، رئيس السلطة الفلسطينية (محمود) عباس شخصيا يعلن للمرة الأولى حركة حماس هربت إلى سيناء في سيارات الإسعاف كانت تختبئ تحت الأقبية وتترك الفلسطينيين والأطفال تقتل ويقولون مقاومة؟”.

وأضافت هالة سرحان: “الرجل قالها صراحة، اللي احنا بنقوله ولا حياة لمن تنادي ،منين بتدافعوا عن الشعب الفلسطيني ومنين سايبينه يقتل ويحرق ويموت. بلغ عدد الشهداء عشرة آلاف شهيد نصفهم من الأطفال”.

وشهد شاهد من أهلها ر ئيس السلطة الفلسطينيةمحمد عباس شخصيا يعلن للمرة الاولي حركة حماس هربت الي سيناء في سيارات الإسعاف كانت تختبئ تحت الأقبية وتترك الفلسطينين والأطفال تقتل ويقولون مقاومة ؟ الرجل قالها صراحة اللي احنا بنقوله ولا حياة لمن تنادي منين بتدافعوا عن الشعب الفلسطيني… https://t.co/Nuszev4Jow — Hala Sarhan (@HalaSarhan) November 4, 2023

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غضب واسع

أثارت تغريدة هالة سرحان، غضبا واسعا بين النشطاء الذين دحضوا ادعاءات الإعلامية المصرية التي باتت توصف بالمتصهينة في ظل شيطنتها الدائمة للمقاومة، وقد تصدرت التريند في مصر.

وقال الناشط إسلام لطفي: “ولما حماس هربت مين اللي بيحارب هناك يا د. هالة؟!.. محمود عباس يحمل مواصفات كل رئيس عربي.. كذاب، ملتصق في الكرسي وهو لا يحظى باحترام أي شخص عاقل”.

وكتب الناشط أحمد البقري: “والصواريخ اللي بتضرب تل أبيب والصهاينة اللي كل يوم جيش الاحتلال يعلن قتلهم على يد المقاومة، طبيعي أن أمثالك لا يدعمون المقاومة ودمتم عبيد للسلطة وكلاب للمال ..مكانك في تل أبيب هالة جنب أفيخاي، اللي أعتقد في حاجة ماسة لأمثالك ربما لترفعوا روح جنود الصهاينة.. بؤس وانحطاط”.

وغرد الناشط السياسي مصطفى جاويش: “عيب يا د. هالة سرحان، محمود عباس ليس من أهلها لكنه خصم سياسي، وعيب استدعاء كلام كاذب منذ ١٥ سنة فيه إهانة للمخابرات الحربية المصرية، وكفاكم تبررات للقصف الإجرامي لجيش الاحتلال لسيارات الإسعاف ومشهد أشلاء الضحايا من الجرحى والأطفال ببوابة مستشفى الشفاء”.