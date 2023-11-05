انهيار مصور “الأناضول” محمد العالول بعد استشهاد أبنائه وأشقائه في مجزرة مخيم المغازي (شاهد)

وطن- دخل الصحفي الفلسطيني ومصور وكالة “الأناضول” في غزة، محمد العالول في حالة انهيار كامل خلا توديعه لأبنائه وأشقائه الذي ارتقوا شهداء في مجزرة مخيم المغازي التي نفذه طيران الاحتلال مساء السبت.

وظهر الصحفي محمد العالول وهو يودع أشقائه وأبنائه قبل أن يدخل في نوبة بكاء وصدمة تعبيرا عن المأساة التي تعرض لها بفعل القصف الإجرامي للاحتلال.

وكان “العالول” قد فقد أطفاله الاربعة وهم: احمد ورهف وكنان وقيس، بالاضافة إلى اشقائه الأربعة: عاطف جمال العالول وكمال جمال العالول واحمد جمال العالول وسجود جمال العالول.

الصحفي محمد العالول مصور وكالة الأناضول يفجع بارتقاء 4 من اطفاله في غارة المغازي .

محمد فقد اطفاله وهم :

احمد محمد العالول

رهف محمد العالول

كنان محمد العالول

قيص محمد العالول

واشقائه :

عاطف جمال العالول

كمال جمال العالول

احمدجمال العالول

سجود جمال العالول#غزه_تنتصر… pic.twitter.com/PTFkqrv1MA — maryam_with_you 👈🏻 (@maryam_with_you) November 5, 2023

كما ظهر الصحفي محمد العالول وهو يبكي بشدة أثناء إمامته للمصلين في صلاة الجنازة على أبنائه وأشقائه الثمانية.

الزميل محمد العالول مصور وكالة أنباء الأناضول يصلي الجنازة على 4 من اطفاله احمد ورهف وكمان وقيس و4 من إخوته عاطف وكمال واحمد وسجود استشهدوا في الغارة الهمجية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على مخيم

المغازي الذي ادعى الاحتلال الكاذب أنه من المناطق الآمنة ربط الله على قلبه وألهمه الصبر… pic.twitter.com/S6VbJmGZP3 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 5, 2023

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكب فجر اليوم الأحد، مجزرة جديدة خلال قصفه منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لتضاف إلى سلسلة من المجازر التي استهدفت المشافي والطواقم الطبية والمدنيين والنازحين.

استشهاد 4 من أطفال المصوّر في وكالة الأناضول التركية في قطاع #غزة محمد العالول، وإصابة زوجته وطفله الخامس بجروح خطيرة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منازل مدنية في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع pic.twitter.com/mMhFRwLfiE — TRT عربي (@TRTArabi) November 5, 2023

قصف مخيم المغازي

وأفادت مصادر محلية، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حيّاً سكنيّاً كاملاً في مخيم المغازي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب ما قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

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🚨🚨🚨 أطفال ضحية المجزرة الإسرائيلية في مخيم المغازي قبل قليل… pic.twitter.com/jiz8kQOcCv — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 4, 2023

وأكد تكدس عدد كبير من الإصابات الخطرة على الأرض في قسم الطوارئ بمستشفى “شهداء الأقصى”.

المصور الصحفي محمد العالول يودع أبنائه وأفراد من عائلته الذين ارتقوا خلال قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع الليلة الماضية pic.twitter.com/TZBRWAbMYS — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) November 5, 2023

قصف محيط المستشفى الإندونيسي

يأتي ذلك فيما شنّت قوات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على عدة مواقع في القطاع، من ضمنها ما طاول محيط المستشفى الإندونيسي شماليّ قطاع غزة، ومولدات وألواح طاقة شمسية لمخبز قرب مستشفى الشفاء غربيّ مدينة غزة.

مجزرتين في مخيم جباليا

كما سبق أن نفذت قوات الاحتلال عدة مجازر، من بينها مجزرتان مروعتان في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة، أدتا إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين.

#عاجل مجزرة جديدة في مخيم جباليا

صور صعبة جداً وعشرات من الشهداء والجرحى في جريمة ارتكبها الاحتلال باستهداف منزل لعائلة محيسن شمال قطاع غزة .#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/sK8Ww9ezFi — سالم ربيح (@SalemRopp) November 4, 2023

استهداف النازحين

كذلك استهدفت قوات الاحتلال مواكب للنازحين وأخرى للجرحى، عدا عن استهداف محيط المشافي والمدارس التي تؤوي النازحين، ما دفع الأمم المتحدة إلى تأكيد عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.