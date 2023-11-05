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    انهيار مصور “الأناضول” محمد العالول بعد استشهاد أبنائه وأشقائه في مجزرة مخيم المغازي (شاهد)

    طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حيّاً سكنيّاً كاملاً في مخيم المغازي ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    محمد العالول يصلي الجنازة على أطفاله برفقة عدد من الفلسطينيين
    محمد العالول يصلي الجنازة على أطفاله برفقة عدد من الفلسطينيين

    وطن- دخل الصحفي الفلسطيني ومصور وكالة “الأناضول” في غزة، محمد العالول في حالة انهيار كامل خلا توديعه لأبنائه وأشقائه الذي ارتقوا شهداء في مجزرة مخيم المغازي التي نفذه طيران الاحتلال مساء السبت.

    وظهر الصحفي محمد العالول وهو يودع أشقائه وأبنائه قبل أن يدخل في نوبة بكاء وصدمة تعبيرا عن المأساة التي تعرض لها بفعل القصف الإجرامي للاحتلال.

    وكان “العالول” قد فقد أطفاله الاربعة وهم: احمد ورهف وكنان وقيس، بالاضافة إلى اشقائه الأربعة: عاطف جمال العالول وكمال جمال العالول واحمد جمال العالول وسجود جمال العالول.

    كما ظهر الصحفي محمد العالول وهو يبكي بشدة أثناء إمامته للمصلين في صلاة الجنازة على أبنائه وأشقائه الثمانية.

    وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكب فجر اليوم الأحد، مجزرة جديدة خلال قصفه منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لتضاف إلى سلسلة من المجازر التي استهدفت المشافي والطواقم الطبية والمدنيين والنازحين.

    قصف مخيم المغازي

    وأفادت مصادر محلية، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حيّاً سكنيّاً كاملاً في مخيم المغازي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب ما قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

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    وأكد تكدس عدد كبير من الإصابات الخطرة على الأرض في قسم الطوارئ بمستشفى “شهداء الأقصى”.

    قصف محيط المستشفى الإندونيسي

    يأتي ذلك فيما شنّت قوات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على عدة مواقع في القطاع، من ضمنها ما طاول محيط المستشفى الإندونيسي شماليّ قطاع غزة، ومولدات وألواح طاقة شمسية لمخبز قرب مستشفى الشفاء غربيّ مدينة غزة.

    مجزرتين في مخيم جباليا

    كما سبق أن نفذت قوات الاحتلال عدة مجازر، من بينها مجزرتان مروعتان في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة، أدتا إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين.

    استهداف النازحين

    كذلك استهدفت قوات الاحتلال مواكب للنازحين وأخرى للجرحى، عدا عن استهداف محيط المشافي والمدارس التي تؤوي النازحين، ما دفع الأمم المتحدة إلى تأكيد عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.

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